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Генчев: Допуснахме елементарен гол

Генчев: Допуснахме елементарен гол
Facebook/ Botev Plovdiv

„Не ни достигна завършващ удар", каза треньорът на Ботев Пловдив

Наставникът на Ботев Пловдив Станислав Генчев не беше доволен след равенството 1:1 срещу Дунав Русе у дома. Специалистът имаше претенции към своите футболисти, които са допуснали елементарен гол, според него. 

„Не ни достигна завършващ удар. При толкова създадени положения вкарахме само един гол в 84-ата минута. Най-много ме е яд за начина, по който допуснахме гол. Беше по много елементарен начин. Поздравления за футболистите и за начина, по който изиграхме мача", каза Генчев. 

"Трябваше да спечелим мача. Имаше три много груби тактически грешки, които са нетипични за нас. Не можем да допускаме по толкова елементарен начин да допускаме изравнителен гол“, добави той. 

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