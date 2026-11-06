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Халф на Манчестър Юнайтед аут за няколко седмици

Халф на Манчестър Юнайтед аут за няколко седмици
AP/БТА

Карлос Балеба е с контузия

Халфът на Манчестър Юнайтед Карлос Балеба ще бъде извън игра в следващите няколко седмици. Това призна мениджърът на "червените дяволи" Майкъл Карик. 

Камерунецът е с травма в подколянното сухожилие, получена по време на победата с 3:2 в Шампионската лига у дома срещу Рома във вторник. 

"Определено не е тази седмица и той няма да се върне в нито един момент по време на международната пауза. Ще бъде малко по-дълго от това", заяви Карик. 

Специалистът добави, че Патрик Доргу остава под въпрос за мача с Астън Вил в неделя. 

Манчестър Юнайтед е без победа във Висшата лига от август насам.

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