Халф на Манчестър Юнайтед аут за няколко седмици

Халфът на Манчестър Юнайтед Карлос Балеба ще бъде извън игра в следващите няколко седмици. Това призна мениджърът на "червените дяволи" Майкъл Карик.

Камерунецът е с травма в подколянното сухожилие, получена по време на победата с 3:2 в Шампионската лига у дома срещу Рома във вторник.

"Определено не е тази седмица и той няма да се върне в нито един момент по време на международната пауза. Ще бъде малко по-дълго от това", заяви Карик.

Специалистът добави, че Патрик Доргу остава под въпрос за мача с Астън Вил в неделя.

Манчестър Юнайтед е без победа във Висшата лига от август насам.