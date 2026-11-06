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Румъния отново вдигна два F-16 заради въздушна цел край границата с Украйна

Румъния отново вдигна два F-16 заради въздушна цел край границата с Украйна

Жителите на окръг Тулча получиха второ предупреждение за по-малко от 12 часа. Военните не са регистрирали нарушение на румънското въздушно пространство.

Румъния вдигна два изтребителя F-16 от 86-а авиобаза „Борча“ тази сутрин, след като военните радари засекли въздушна цел източно от град Сулина. Обектът се движел в посока украинския град Вилково, съобщи румънското Министерство на националната отбрана.

В 8:56 ч. местно и българско време жителите на североизточната част на окръг Тулча са получили предупреждение за възможно навлизане на дронове чрез системата „Ро-Алърт“. Това е второто подобно съобщение до населението на окръга за по-малко от 12 часа.

Тревогата е отменена около 9:27 ч., след като военните не са регистрирали навлизане на обекта в румънското въздушно пространство.

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