29-годишен мъж нападна с юмруци бившата си приятелка в Монтана

29-годишен мъж е задържан, след като нападнал с юмруци бившата си 25-годишна приятелка в Монтана. За случая съобщиха от полицията, цитирани от DarikNews.

Насилието е извършено на 5 ноември в апартамент в жилищен комплекс "Младост“ в града.

По първоначална информация между двамата бивши партньори възникнал скандал, по време на който мъжът проявил агресия и нанесъл удари с юмруци на младата жена.

След нападението 25-годишната жена отказала да бъде прегледана от медицинско лице. Към момента не се съобщава дали е получила видими наранявания.

Служителите на полицията са задържали 29-годишния мъж във връзка със случая.

По случая се води разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около нападението.

Към момента няма информация за повдигнато обвинение или за наложени допълнителни мерки спрямо задържания.