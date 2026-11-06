29-годишен мъж нападна с юмруци бившата си приятелка в Монтана
Инцидентът е станал след скандал между двамата в апартамент в жк „Младост“. Пострадалата 25-годишна жена е отказала медицински преглед, а нападателят е задържан
29-годишен мъж е задържан, след като нападнал с юмруци бившата си 25-годишна приятелка в Монтана. За случая съобщиха от полицията, цитирани от DarikNews.
Насилието е извършено на 5 ноември в апартамент в жилищен комплекс "Младост“ в града.
По първоначална информация между двамата бивши партньори възникнал скандал, по време на който мъжът проявил агресия и нанесъл удари с юмруци на младата жена.
След нападението 25-годишната жена отказала да бъде прегледана от медицинско лице. Към момента не се съобщава дали е получила видими наранявания.
Служителите на полицията са задържали 29-годишния мъж във връзка със случая.
По случая се води разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около нападението.
Към момента няма информация за повдигнато обвинение или за наложени допълнителни мерки спрямо задържания.