Новини
Търси
Подкаст
Общество

Животновъди блокираха пътя София – Варна заради помощта за сушата

Животновъди блокираха пътя София – Варна заради помощта за сушата

Стопани от Габровско и Великотърновско настояват за еднакви критерии за подпомагане във всички области

Животновъди блокираха по обед главния път София – Варна край севлиевското село Идилево, съобщи БНТ. В протеста участват стопани от област Габрово, подкрепени от свои колеги от Велико Търново.

Недоволството е заради начина, по който е разпределена кризисната помощ за щетите от сушата през миналата година. Според протестиращите част от областите са изключени от подпомагането, а дори в рамките на една и съща област едни стопанства получават средства, докато други остават без компенсация.

Животновъдите настояват Министерството на земеделието и храните да преразгледа критериите. Земеделският производител Цветослава Гутева заяви пред БНТ, че условията трябва да са еднакви за всички области и за стопаните, които отглеждат кози, биволи, крави и овце. Нейният колега Стоян Христов настоя помощта да обхване всички стопанства с тревопасни животни, засегнати от сушата.

Животновъдите подготвят и национален протест в сряда в центъра на София.

Още по темата

Инж. Димитър Зоров за ТАРАЛЕЖ: Бизнесът няма да издържи осем месеца без компенсации за скъпия ток

Инж. Димитър Зоров за ТАРАЛЕЖ: Бизнесът няма да издържи осем месеца без компенсации за скъпия ток

Млекопреработващо предприятие замърси р. Давидковска в Смолянско

Млекопреработващо предприятие замърси р. Давидковска в Смолянско

Започва работа новата Комисия за противодействие на корупцията

Започва работа новата Комисия за противодействие на корупцията

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Студенти без парно и топла вода: Вълчев поиска спешен план от Терзиев

Студенти без парно и топла вода: Вълчев поиска спешен план от Терзиев

"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

Защо Бюджет 2027 се представя в УНСС? Ректорът разкри кой е отправил поканата

Защо Бюджет 2027 се представя в УНСС? Ректорът разкри кой е отправил поканата

278 години присъда, но максимум 20 зад решетките: Заловиха издирван българин

278 години присъда, но максимум 20 зад решетките: Заловиха издирван българин

Учителите ще се обучават да работят с изкуствен интелект: Какво предвижда МОН?

Учителите ще се обучават да работят с изкуствен интелект: Какво предвижда МОН?

Водещи

Сигнал за бомба на борда: Самолет със 102 пътници кацна в Букурещ

Сигнал за бомба на борда: Самолет със 102 пътници кацна в Букурещ

  • Преди 2 минути
Джани Инфантино поискал ВИП обслужване за дъщерите си и кучетата им

Джани Инфантино поискал ВИП обслужване за дъщерите си и кучетата им

  • Преди 2 минути
Радев: „Ножицата" между внос и износ непрекъснато расте в полза на вноса

Радев: „Ножицата" между внос и износ непрекъснато расте в полза на вноса

Студенти без парно и топла вода: Вълчев поиска спешен план от Терзиев

Студенти без парно и топла вода: Вълчев поиска спешен план от Терзиев

Гълъб Донев: Бюджетът за 2027 г. ще поеме тежестта на милиарди неразплатени задължения

Гълъб Донев: Бюджетът за 2027 г. ще поеме тежестта на милиарди неразплатени задължения

Симона Иванова се класира за втори финал на Младежките олимпийски игри

Симона Иванова се класира за втори финал на Младежките олимпийски игри

  • Преди 29 минути
Бюджет 2027 г.: Държавният дълг ще надхвърли 39 млрд. евро

Бюджет 2027 г.: Държавният дълг ще надхвърли 39 млрд. евро

  • Преди 32 минути
"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

  • Преди 33 минути
Увеличават ученическите стипендии с 20% през 2027 г., не са променяни от 2017 г.

Увеличават ученическите стипендии с 20% през 2027 г., не са променяни от 2017 г.

Защо Бюджет 2027 се представя в УНСС? Ректорът разкри кой е отправил поканата

Защо Бюджет 2027 се представя в УНСС? Ректорът разкри кой е отправил поканата

  • Преди 41 минути
Братът на Джуд Белингам стана национал на Англия

Братът на Джуд Белингам стана национал на Англия

  • Преди 47 минути
Радев при представянето на бюджета: Нашата цел е една - българите да живеят по-добре

Радев при представянето на бюджета: Нашата цел е една - българите да живеят по-добре

Реал Мадрид се пребори за подписа на 16-годишен вундеркинд

Реал Мадрид се пребори за подписа на 16-годишен вундеркинд

  • Преди 1 час
278 години присъда, но максимум 20 зад решетките: Заловиха издирван българин

278 години присъда, но максимум 20 зад решетките: Заловиха издирван българин

  • Преди 1 час
Официално: Започна представянето на държавния бюджет в УНСС

Официално: Започна представянето на държавния бюджет в УНСС

  • Преди 1 час