Животновъди блокираха пътя София – Варна заради помощта за сушата

Животновъди блокираха по обед главния път София – Варна край севлиевското село Идилево, съобщи БНТ. В протеста участват стопани от област Габрово, подкрепени от свои колеги от Велико Търново.

Недоволството е заради начина, по който е разпределена кризисната помощ за щетите от сушата през миналата година. Според протестиращите част от областите са изключени от подпомагането, а дори в рамките на една и съща област едни стопанства получават средства, докато други остават без компенсация.

Животновъдите настояват Министерството на земеделието и храните да преразгледа критериите. Земеделският производител Цветослава Гутева заяви пред БНТ, че условията трябва да са еднакви за всички области и за стопаните, които отглеждат кози, биволи, крави и овце. Нейният колега Стоян Христов настоя помощта да обхване всички стопанства с тревопасни животни, засегнати от сушата.

Животновъдите подготвят и национален протест в сряда в центъра на София.