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Радев при представянето на бюджета: Нашата цел е една - българите да живеят по-добре

Радев при представянето на бюджета: Нашата цел е една - българите да живеят по-добре
Таралеж

Бюджетът задава визията за развитието на държавата

Нашата цел е една - българите да живеят по-добре. Това заяви премиерът Румен Радев при представянето на бюджет 2027 в УНСС.

Когато решавахме къде да представяме бюджета ние нямахме колебание, каза министър-председателят относно решението бюджет 2027 да бъде презентиран във висшето учебно заведение.

По думите му УНСС се е утвърдил не само като средище на знанието, но и е възпитал поколения.

Бюджетът задава визията за развитието на държавата. Нашата цел е една и тя е ясна - българите да живеят по-добре, по-сигурно, подчерта премиерът.

"За да постигаме тази цел ние в бюджет 2027 имаме огромно предизвикателство - ние трябва да решаваме сложни уравнения, както и да постигаме труден баланс между това да намалява прекомерният дефицит и да свиваме разходи и в същото време да не губим от доходи и социална подкрепа. Да свиваме и да разплащаме огромни финансови задължения, но в същото време да можем да инвестираме там, откъдето можем да очакваме най-бързо икономическо развитие на държавата:, каза Радев.

Така че освен цифрите за нас е изключително важна посоката, добави той.

Сред приоритетите Радев открои подкрепата за семействата и повишаването на доходите, както и инвестициите в образование, здравеопазване, отбрана и ключова инфраструктура.

Една от мерките за ограничаване на разходите е реформата в централната администрация, посочи той.

Радев посочи, че тя е започнала през 2026 г. и ще продължи през 2027 г.

По думите му предвижда се да отпаднат над 5000 щатни бройки, административните структури да намалеят от 260 на 220, а ръководните длъжности да бъдат съкратени.

Промените включват сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, премахване на междинни управленски звена и преструктуриране с въвеждането на цифрови услуги.

Най-широк е обхватът на реформата в МВР, където по думите на премиера вече е започнало освобождаването на служители, получаващи едновременно пенсия и заплата.

Радев заяви, че кабинетът предлага максималният размер на ваучерите за храна да се повиши до 200 евро.

"Проектът предвижда и увеличение на минималната работна заплата и осъвременяване на пенсиите в пълния размер по швейцарското правило", каза премиерът.

Той съобщи, че са планирани и по-високи възнаграждения за учители, университетски преподаватели и служители в администрацията

По думите му кабинетът предлага да увеличи данъчните облекчения за семейства с деца.

При облекчението за деца с увреждания увеличението е близо 100%, посочи премиерът.

Той съобщи, че се предвижда ново облекчение за разходи за спорт, образование и здравеопазване на децата.

Той добави, че за Националната детска болница в проекта са предвидени още 50 млн. евро целево финансиране в допълнение към вече заложените 47 млн. евро.

Премиерът обърна внимание и на проблема с ТЕЛК-овете, които по думите му растат главоломно.

„Така няма да издържим. Ако продължим с тези темпове, след 10 години всеки българин ще бъде с ТЕЛК. Ще продължим да защитаваме интересите на хората с увреждания", изтъкна Радев.

"Ще бъдем безкомпромисни към фалшивите ТЕЛК-ове. Вече сме разработили механизми за скрининг и за недопускане в бъдеще“, заяви той.

Радев каза, че е заложена и дигитализация за наблюдение на язовирите.

„Национален център за контрол на безопасността по пътищата – ще успеем догодина да обединим в единно информационно пространство всичко, което се случва по пътищата, и да наложим тотален контрол за спазване на мерките за безопасност“, посочи министър-председателят.

"Залагат се пари и за спешната помощ по въздух", съобщи той.

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