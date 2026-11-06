Радев при представянето на бюджета: Нашата цел е една - българите да живеят по-добре

Нашата цел е една - българите да живеят по-добре. Това заяви премиерът Румен Радев при представянето на бюджет 2027 в УНСС.

Когато решавахме къде да представяме бюджета ние нямахме колебание, каза министър-председателят относно решението бюджет 2027 да бъде презентиран във висшето учебно заведение.

По думите му УНСС се е утвърдил не само като средище на знанието, но и е възпитал поколения.

Бюджетът задава визията за развитието на държавата. Нашата цел е една и тя е ясна - българите да живеят по-добре, по-сигурно, подчерта премиерът.

"За да постигаме тази цел ние в бюджет 2027 имаме огромно предизвикателство - ние трябва да решаваме сложни уравнения, както и да постигаме труден баланс между това да намалява прекомерният дефицит и да свиваме разходи и в същото време да не губим от доходи и социална подкрепа. Да свиваме и да разплащаме огромни финансови задължения, но в същото време да можем да инвестираме там, откъдето можем да очакваме най-бързо икономическо развитие на държавата:, каза Радев.

Така че освен цифрите за нас е изключително важна посоката, добави той.

Сред приоритетите Радев открои подкрепата за семействата и повишаването на доходите, както и инвестициите в образование, здравеопазване, отбрана и ключова инфраструктура.

Една от мерките за ограничаване на разходите е реформата в централната администрация, посочи той.

Радев посочи, че тя е започнала през 2026 г. и ще продължи през 2027 г.

По думите му предвижда се да отпаднат над 5000 щатни бройки, административните структури да намалеят от 260 на 220, а ръководните длъжности да бъдат съкратени.

Промените включват сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, премахване на междинни управленски звена и преструктуриране с въвеждането на цифрови услуги.

Най-широк е обхватът на реформата в МВР, където по думите на премиера вече е започнало освобождаването на служители, получаващи едновременно пенсия и заплата.

Радев заяви, че кабинетът предлага максималният размер на ваучерите за храна да се повиши до 200 евро.

"Проектът предвижда и увеличение на минималната работна заплата и осъвременяване на пенсиите в пълния размер по швейцарското правило", каза премиерът. Той съобщи, че са планирани и по-високи възнаграждения за учители, университетски преподаватели и служители в администрацията.