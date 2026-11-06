Днес правителството представя Бюджет 2027 в УНСС

Правителството представя днес проекта на държавния бюджет за 2027 г. в Аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Началото на събитието е насрочено за 13:00 часа, а в представянето ще участват министър-председателят Румен Радев, вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и останалите членове на кабинета.

Това е необичаен ход в досегашната практика по публичното представяне на държавната план-сметка, тъй като за първи път правителството избира университетска аула за подобно събитие вместо традиционните институционални пространства на Министерския съвет и Народното събрание. Решението предизвика остра реакция от страна на опозиционните партии още преди представянето на финансовата рамка.

Според предварително обявената програма премиерът Румен Радев ще представи визията на правителството и основните политики, заложени в бюджета за следващата година. Финансовият министър Гълъб Донев ще запознае присъстващите с параметрите на проекта, а ресорните министри ще представят приоритетите и предвидените разходи в отделните сектори.

Сред основните въпроси около Бюджет 2027 са ограничаването на бюджетния дефицит, управлението на държавния дълг, политиката по доходите и разпределението на средствата за образование, здравеопазване, социална политика и инфраструктура.

Още на 14 октомври, когато правителството обяви основните насоки на бюджетната рамка, премиерът Румен Радев посочи, че целта е оздравяване на публичните финанси, ограничаване на разходите и намаляване на новия държавен дълг. Тогава той заяви, че кабинетът няма намерение да променя основните данъци върху доходите, печалбата и добавената стойност.

В предварително обявените намерения на правителството фигурира увеличение на заплатите в бюджетната сфера с 5%, на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5% и на пенсиите с 8%. Предвиждат се също увеличение на минималната работна заплата и на ваучерите за храна от 100 на 200 евро.

Заложени са и допълнителни средства за семействата с деца, образованието, здравеопазването и студентското подпомагане. Сред заявените приоритети са изграждането на Националната детска болница, подобряването на условията за младите лекари и увеличаването на подкрепата за ученици и студенти.

Правителството предвижда и мерки за повишаване на приходите чрез подобряване на събираемостта, засилен контрол върху публичните разходи и еднократен принос от сектори с високи печалби, сред които банки, застрахователи, телекомуникационни компании и търговски вериги.