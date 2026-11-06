Днес правителството представя Бюджет 2027 в УНСС
Според предварително обявената програма премиерът Румен Радев ще представи визията на правителството и основните политики, заложени в бюджета за следващата година
Правителството представя днес проекта на държавния бюджет за 2027 г. в Аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Началото на събитието е насрочено за 13:00 часа, а в представянето ще участват министър-председателят Румен Радев, вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и останалите членове на кабинета.
Това е необичаен ход в досегашната практика по публичното представяне на държавната план-сметка, тъй като за първи път правителството избира университетска аула за подобно събитие вместо традиционните институционални пространства на Министерския съвет и Народното събрание. Решението предизвика остра реакция от страна на опозиционните партии още преди представянето на финансовата рамка.
Според предварително обявената програма премиерът Румен Радев ще представи визията на правителството и основните политики, заложени в бюджета за следващата година. Финансовият министър Гълъб Донев ще запознае присъстващите с параметрите на проекта, а ресорните министри ще представят приоритетите и предвидените разходи в отделните сектори.
Сред основните въпроси около Бюджет 2027 са ограничаването на бюджетния дефицит, управлението на държавния дълг, политиката по доходите и разпределението на средствата за образование, здравеопазване, социална политика и инфраструктура.
Още на 14 октомври, когато правителството обяви основните насоки на бюджетната рамка, премиерът Румен Радев посочи, че целта е оздравяване на публичните финанси, ограничаване на разходите и намаляване на новия държавен дълг. Тогава той заяви, че кабинетът няма намерение да променя основните данъци върху доходите, печалбата и добавената стойност.
В предварително обявените намерения на правителството фигурира увеличение на заплатите в бюджетната сфера с 5%, на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5% и на пенсиите с 8%. Предвиждат се също увеличение на минималната работна заплата и на ваучерите за храна от 100 на 200 евро.
Заложени са и допълнителни средства за семействата с деца, образованието, здравеопазването и студентското подпомагане. Сред заявените приоритети са изграждането на Националната детска болница, подобряването на условията за младите лекари и увеличаването на подкрепата за ученици и студенти.
Правителството предвижда и мерки за повишаване на приходите чрез подобряване на събираемостта, засилен контрол върху публичните разходи и еднократен принос от сектори с високи печалби, сред които банки, застрахователи, телекомуникационни компании и търговски вериги.
Изборът на УНСС обаче предизвика остра реакция от опозицията още преди официалното представяне.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира иронично решението на кабинета. „След УНСС – на Бузлуджа. И без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента“, заяви той. Борисов критикува и забавянето на бюджетната процедура, като посочи, че финансовата рамка е трябвало да бъде готова по-рано. Според него парламентът ще бъде последното място, на което управляващите ще представят бюджета.
От „Продължаваме промяната“ Николай Денков също разкритикува решението. По думите му правителството прехвърля политическата отговорност за бюджетните решения към ръководството на университета. Той постави и въпроса за ефекта от предвидените мерки върху доходите и покупателната способност на гражданите.
От „Демократична България“ Божидар Божанов коментира, че представянето в УНСС изглежда като опит управляващите да се учат в движение. Съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев определи проекта като „бюджет на безпътицата“ и заяви, че от партията очакват да се запознаят с конкретните числа, за да направят подробна оценка на заложените политики.
От „Възраждане“ Цончо Ганев също възрази срещу избора на място. Според него решението представлява неуважение към Народното събрание, тъй като България е парламентарна република и именно парламентът трябва да бъде основната институция за обсъждане на държавната финансова политика.
Критики отправиха и от ДПС. Атидже Алиева-Вели заяви, че представянето на бюджета в УНСС показва пренебрежение към Народното събрание. От формацията поставиха въпроси и за реалистичността на обещаните социални мерки, минималната работна заплата и нарастването на държавния дълг.
Паралелно с дебата за мястото на представянето продължава спорът около втория пенсионен стълб. От „Демократична България“ настояват правителството да предостави пълната кореспонденция с Европейската комисия относно евентуално пренасочване на средства от частните пенсионни фондове към държавното обществено осигуряване.
Управляващите отричат да има намерение за промяна на пенсионния модел или засягане на индивидуалните партиди на осигурените лица. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов заяви, че подобно предложение не фигурира в бюджетния план, изпратен до Европейската комисия.
След представянето днес проектът трябва да премине през парламентарната процедура по разглеждане и обсъждане. Народните представители ще имат възможност да поставят въпроси към финансовия министър, да предложат промени и да изразят позициите си по отделните бюджетни политики.
Така още преди да бъдат представени окончателните параметри на Бюджет 2027, около него вече се оформиха два основни спора – за съдържанието на финансовата рамка и за начина, по който правителството избра да я представи пред обществото.