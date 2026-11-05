Теодор Иванов след загубата в Атина: Вече мислим само за Левски

Теодор Иванов призна, че ЦСКА е допуснал твърде много грешки при гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите. Капитанът на „червените“ изрази съжаление, че отборът не е успял да вземе поне точка в Атина.

“Допуснахме много грешки, особено в средата на терена. Ние също създадохме ситуации, не ги реализирахме просто. Те също имат класни футболисти, надиграват се един на един”, заяви Иванов пред bTV Action.

Защитникът разкри, че ситуацията при изравнителния гол на Диниш Алмейда е била предварително отработена. Португалецът се разписа с глава след центриране от корнер на Стефано Сенси.

След поражението вниманието на ЦСКА се насочва към предстоящото дерби с Левски в първенството.

“Не успяхме да стигнем поне до точка. Сега не мислим за следващите мачове в Лигата на конференциите. Предстои мач срещу Левски и мислим само за тях”, добави капитанът.