Симона Иванова се класира за втори финал на Младежките олимпийски игри

Симона Иванова се класира за финала на 200 метра свободен стил на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българката даде второ време в четвърта серия (2:06.71 минути) и влиза на финала с пети по сила резултат. Най-добро време в сериите е за представителката на Индия Динидхи Десингху с 2:04.51 минути. Финалът на 200 метра при жените е по програма в 15:30 часа (17.30 българско време).

Иван Николчев донесе първи медал за България от Младежките олимпийски игри

В сериите на 200 метра при мъжете Димитър Докузов остана пети в пета серия с 1:54.85 минути и общо 15-и от 43 стартирали.

Преди няколко дни Симона Иванова се класира четвърта на 400 метра свободен стил в плуването на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българката финишира за 4:28.43 минути във финалната серия. Тя остана само на 6 стотни от бронзовия медал и третото място, което беше заето от Селия Паке (Белгия).

Засега България има един медал от престижния спортен форум за младежи. Той беше спечелен от 16-годишния джудист Иван Николчев.