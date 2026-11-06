Радев: „Ножицата" между внос и износ непрекъснато расте в полза на вноса

Ножицата" между внос и износ непрекъснато расте в полза на вноса. Това заяви днес премиерът Румен Радев при представянето на бюджет 2027 в УНСС.

По думите му "промишленото производство вече четвърта година се е „засилило надолу по склона".

"Как да искаме доходи, как да искаме инвестиции в сигурност, здравеопазване и образование, като нямаме ръст или поне застой на промишленото производство? Да не говорим за преките чуждестранни инвестиции, които са на критично ниски нива. И те вървят надолу. Чакаме резултата за 2026 година", заяви Радев.

Премиерът говори за докладите на Сметната палата, като посочи, че от тях става ясно, че има неразплатени огромни суми.

„Ако ме питате какво е Бюджет 2027, ще ви отговоря много просто - това е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта, и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре по склона", заяви Радев.

Това е задачата пред нас. За нас е най-важно да пречупим посоката, да пречупим тази траектория, която ни води към пропастта, изтъкна министър-председателят.