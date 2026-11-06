Официално: Започна представянето на държавния бюджет в УНСС

Започна представянето на държавния бюджет в УНСС. Правителството излага проекта за план-сметката на страната за 2027 г. в Аула „Максима“. Премиерът Румен Радев ще очертае основните политики на кабинета, а финансовият министър Гълъб Донев ще представи параметрите на проекта.

Според предварително обявените намерения заплатите на педагогическите специалисти ще се увеличат със 7,5%. Предвиждат се също по-висока минимална заплата и удвояване на ваучерите за храна от 100 на 200 евро. Кабинетът заяви, че ще ограничи разходите и новия държавен дълг, като запази основните данъци върху доходите, печалбата и добавената стойност. Сред мерките за повече приходи е еднократен принос от сектори с високи печалби.

Изборът на УНСС предизвика критики от опозицията, че кабинетът пренебрегва ролята на Народното събрание. Продължава и спорът за втория пенсионен стълб. От „Демократична България“ поискаха кореспонденцията с Европейската комисия за евентуално пренасочване на средства от частните пенсионни фондове. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов заяви, че такова предложение не фигурира в изпратения до Брюксел план.

След представянето проектът предстои да бъде разгледан в парламента.