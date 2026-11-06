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Реал Мадрид се пребори за подписа на 16-годишен вундеркинд

Реал Мадрид се пребори за подписа на 16-годишен вундеркинд

Джей Джей Гейбриел има договор с „Найк" от 14-годишен

Реал Мадрид ще привлече един от големите европейски таланти във футбола Джей Джей Гейбриел. 16-годишният вундеркинд напусна школата на Манчестър Юнайтед по собствено желание със странен мотив. Младежът и неговото обкръжение са недоволни от липсата на изяви за първия отбор. В Реал Мадрид също ще играе за втория отбор.

Реал Мадрид уреди голям английски талант

На „Сантяго Бернабеу" се пребори за подписа му в конкуренцията на редица европейски грандове, сред които ПСЖ, Байерн, Манчестър Сити, Челси и Барселона. Джей Джей Гейбриел дебютира за юношите на Манчестър Юнайтед до 18 на невръстната възраст от 14 години, а талантът му е очевиден.

През миналия сезон Гейбриел отбеляза 26 гола в 29 мача и беше избран за №1 сред играчите до 18 години в Англия. Той запис и неофициален дебют за Юнайтед в предсезонната подготовка, когато Майкъл Карик го пусна в игра срещу Атлетико Мадрид в Стокхолм.

Джей Джей Гейбриел има договор с „Найк" от 14-годишен, за който се твърди, че е с по-високи финансови параметри и от този на Неймар, когато бразилецът е на същата възраст.

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