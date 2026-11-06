Бюджет 2027 г.: Държавният дълг ще надхвърли 39 млрд. евро

Пенсиите ще се увеличат със 7,8%, а минималната работна заплата с 6,4% през следващата година. Това е заложено в проектобюджета за 2027 г., който премиерът Румен Радев представя в УНСС.

Приходите и разходите ще преминат психологическата граница от 50 млрд. евро, а държавният дълг ще надхвърли 39 млрд. евро. Ще има повече пари за отбрана и социални разходи. Предвиждат се данъчни облекчения за родителите. Минималната работна заплата ще стане 660 евро от 1 януари, а от 1 юли се предвижда увеличение на пенсиите по швейцарското правило.

Приходната част също ще бъде увеличена като се въвежда данък свърхпечалба, който обаче все още не е гласуван за шест основни сектора, както и се завишават рестрикциите към хазартния бранш.

Данъкът върху свръхпечалбата ще заасегне шест сектора - банки, фирми за бързи кредити, търговски вериги с повече от пет обекта, застрахователите, телекомуникациините компании и обменни бюра, както и от допълнителни регулации в хазарта.

Предвидени са повече социални плащания като ще се начислява допълнително данъчно облекчение за родителите, увеличава се и обезщетението за втора година майчинство. Облекченията са в размер до 2000 евро за първо дете, 4000 за две деца и 6000 за три и повече. Майчинството за втората година ще бъде около 450 евро на месец.

В централната администрация ще бъдат съкратени 5042 щатни бройки.

Заплатите на учителите ще се повишат със 7,5%, а тези в администрацията с 5%. Увеличението в администрацията няма да важи за Министерството на отбраната, МВР, специалните служби, магистратите, депутатите, министрите и заместник-министрите, началниците на кабинети и ръководствата на комисиите и регулаторните органи.

Ваучерите за храна се увеличават с 98 евро, като няма да се облагат до 102 евро. Правителството предвижда и намаляване на екотаксите.

За социално подпомагане са предвидени 2,357 млрд. евро, с 245,3 млн. евро повече от тази година.

Минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 на 13 евро, а максималното от 54,78 на 60,76 евро. Обезщетението за отглеждане на дете до две години се увеличава от 398 на 450 евро. Майките, които се върнат на работа преди детето да навърши две години, ще получават 75% от обезщетението вместо досегашните 50%.

Линията на бедност се вдига от 390 на 443 евро. Парите за помощи за отопление са повече от двойно: от 55 млн. на 132,6 млн. евро.

Стипендиите за учениците се увеличават с 20%, а за докторантите с 12,6%. Подкрепата за социално-битовите разходи на студентите расте с 12%. За заплатите на младите лекари специализанти се отделят допълнително 30 млн. евро.

За физкултурни салони и спортни площадки са предвидени 22,8 млн. евро, а за строителство и ремонт на студентски общежития, детски градини, ясли и училища – 45 млн. евро.

За отбрана са предвидени 2,987 млрд. евро, с 418,4 млн. евро повече. Това е 2,23% от БВП. Сред проектите за следващата година са втори етап от доставката на изтребители F-16 Block 70, самоходни гаубици 155 мм, дронове и системи за защита от дронове, нов многофункционален патрулен кораб за ВМС и 3D радари.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС се вдига до 60 хил. евро. За насърчаване на инвестициите се отделят 60 млн. евро, а за развитие на индустриални зони и паркове – допълнително 51 млн. евро. Повече фирми ще могат да получат подкрепа като приоритетни проекти: прагът за инвестицията пада от 25 на 15 млн. евро, а за новите работни места – от 100 на 40.

Допълнителни 10 млн. евро отиват за средното професионално техническо образование и още 10 млн. евро за партньорства с международни институции за публично-частни партньорства.

Бюджетът предвижда пари за магистрали и пътища, за модернизация на ключови жп участъци и за ВиК мрежи и язовири от национално значение. Ще бъде модернизирана ПАВЕЦ „Чаира“ и ще продължи проектът за блокове 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“. За ускорено проектиране на нови магистрали чрез публично-частно партньорство са предвидени още 65 млн. евро.