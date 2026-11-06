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Иззеха 15 кг марихуана при антинаркотични акции в Ямболско и Хасковско

Иззеха 15 кг марихуана при антинаркотични акции в Ямболско и Хасковско
Pixabay

Трима души са задържани

Трима души са били задържани при две специализирани операции на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) срещу производството и разпространението на наркотични вещества в областите Ямбол и Хасково.

Общо 15 кг марихуана са иззети, като близо 3 кг от нея са били укрити в пчелен кошер в двора на имот в ямболското село Челник, съобщиха от ГДБОП.

При акцията на 5 ноември в област Ямбол са задържани двама мъже. При претърсване на имот в село Челник антимафиотите са открили различни опаковки с около три килограма марихуана, укрити в пчелен кошер в двора. При другата акция в село Смирненци, община Харманли, е задържан 46-годишен мъж. В селскостопанска постройка в имот, стопанисван от него, са намерени осем пакета с около 12 килограма марихуана, предава БТА.

По двата случая са образувани досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в Ямбол и Окръжната прокуратура в Хасково.

От ГДБОП посочват, че продължават активните действия срещу производството и разпространението на наркотични вещества.

 

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