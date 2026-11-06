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Мръсотия в супермаркет и незаконни дюнери: БАБХ затвори два обекта

Мръсотия в супермаркет и незаконни дюнери: БАБХ затвори два обекта
БАБХ

В Разград инспектори установиха незадоволителна хигиена и липсваща документация в топла точка на супермаркет. В Пловдив заведение за дюнери продължило да работи без регистрация въпреки издадена заповед за спиране на дейността

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприе мерки срещу два търговски обекта в Разград и Пловдив заради установени нарушения при предлагането на храни. В единия случай инспекторите са разпоредили спиране на дейността на топла точка в голям супермаркет, а в другия са затворили заведение за дюнери, което продължило да работи въпреки наложена забрана.

При проверка на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Разград е установено незадоволително хигиенно състояние в зоната за предлагане на готова топла храна в голям супермаркет в града.

Инспекторите са констатирали и липса на част от задължителните записи по системата за управление на безопасността на храните, която служи за проследяване и контрол на процесите при приготвянето и предлагането на хранителни продукти.

Проверката е извършена в рамките на съвместни контролни действия на БАБХ, Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП).

За установените нарушения са издадени разпореждане за спиране на част от дейността на супермаркета, акт за установяване на административно нарушение и предписание за отстраняване на нередностите.

От БАБХ уточняват, че работата на топлата точка може да бъде възобновена едва след отстраняване на нарушенията и последваща проверка от инспекторите на ОДБХ - Разград. Мярката се отнася до конкретната зона за предлагане на храна, а не до целия супермаркет.

Междувременно в Пловдив инспектори на БАБХ, със съдействието на служители на Шесто районно управление на МВР, затвориха заведение за продажба на дюнери, което извършвало дейност без необходимата регистрация по Закона за храните.

Обектът е бил проверен още преди две седмици. Тогава контролните органи установили, че търговската дейност се осъществява без задължителната регистрация.

На собственика бил съставен акт за установяване на административно нарушение и била издадена заповед за спиране на дейността.

Въпреки забраната заведението продължило да работи. В ОДБХ - Пловдив постъпили три сигнала, че в обекта все още се извършва търговска дейност.

При последвалата повторна проверка инспекторите установили, че разпореждането не е изпълнено и продажбата на храни не е преустановена.

На собственика е съставен и връчен нов акт за установяване на административно нарушение.

На място са поставени обозначителни стикери, които указват, че обектът е затворен и в помещението не се допуска продажба и предлагане на храни.

От Българската агенция по безопасност на храните съобщават, че контролните действия и по двата случая продължават.

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