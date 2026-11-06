Звезда на Арсенал се завръща в игра след международната пауза

Крилото Букайо Сака ще отсъства от отбора на Арсенал още няколко седмици, след като през миналия месец получи травма в мача срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига, съобщи мениджърът Микел Артета.

Сака няма да играе и за Англия в мачовете от Лигата на нациите срещу Хърватия и Испания.

"При всички положения той ще отсъства още известно време. Може би му остават още няколко седмици и би трябвало да го видим отново на терена след паузата за национални отбори", заяви мениджърът "топчиите".

През уикенда Арсенал ще играе с Хъл Сити и Езри Конса е под въпрос за срещата, след като получи травма в мача със Славия Прага тази седмицата.