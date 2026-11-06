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Звезда на Арсенал се завръща в игра след международната пауза

Звезда на Арсенал се завръща в игра след международната пауза
AP/БТА

Букайо Сака лекува контузия

Крилото Букайо Сака ще отсъства от отбора на Арсенал още няколко седмици, след като през миналия месец получи травма в мача срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига, съобщи мениджърът Микел Артета.

Сака няма да играе и за Англия в мачовете от Лигата на нациите срещу Хърватия и Испания. 

"При всички положения той ще отсъства още известно време. Може би му остават още няколко седмици и би трябвало да го видим отново на терена след паузата за национални отбори", заяви мениджърът "топчиите".

През уикенда Арсенал ще играе с Хъл Сити и Езри Конса е под въпрос за срещата, след като получи травма в мача със Славия Прага тази седмицата.

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