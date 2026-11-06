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Магнитна буря се задава през уикенда: Кога се очаква пикът на активността?

Магнитна буря се задава през уикенда: Кога се очаква пикът на активността?
pixabay

Поток от бърз слънчев вятър може да предизвика геомагнитни смущения на 6 и 7 ноември. Прогнозите допускат слаба магнитна буря от категория G1, като не е изключено краткотрайно засилване до G2

Геомагнитната активност се очаква да се повиши в края на седмицата, след период на сравнително спокойна обстановка. Според публикуваната прогноза, базирана на данни на Националната администрация за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA), през следващите дни до Земята може да достигне поток от бърз слънчев вятър, който да предизвика колебания в магнитното поле на планетата.

Най-съществено повишаване на активността се прогнозира за събота, 7 ноември, когато планетарният геомагнитен индекс Kp може да достигне стойност 5. Това съответства на слаба магнитна буря от категория G1 по петстепенната скала на NOAA.

Не се изключва и краткотрайно засилване до категория G2, която се определя като умерена геомагнитна буря.

В началото на разглеждания период магнитното поле на Земята остава сравнително спокойно. Очакваните стойности на индекса Kp са между 2 и 3, като прогнозният максимум за 6 ноември е около 3,7 пункта – под прага, при който се регистрира геомагнитна буря.

Слънчевата активност през предходните 24 часа също е била слаба. Според представените данни са регистрирани две леки слънчеви изригвания, без съобщения за насочено към Земята изхвърляне на коронална маса.

Очакваното повишаване на геомагнитната активност се свързва с бърз слънчев вятър. При взаимодействието му със земното магнитно поле могат да възникнат смущения, чиято сила зависи от скоростта, плътността и магнитните характеристики на потока.

При магнитна буря от категория G1 са възможни слаби колебания в електропреносните системи и ограничени смущения в работата на някои спътникови технологии. При категория G2 ефектите могат да бъдат по-осезаеми, включително за радиокомуникациите и навигационните системи.

Геомагнитните бури могат също да създадат условия за наблюдение на полярни сияния на по-ниски географски ширини от обичайното, но това не означава непременно, че явлението ще бъде видимо от България.

Често повишената геомагнитна активност се свързва и с главоболие, умора или промени в кръвното налягане. Към момента обаче няма убедителни научни доказателства, че слабите геомагнитни бури причиняват подобни оплаквания при населението.

Прогнозите за космическото време подлежат на промяна, тъй като силата на геомагнитните смущения зависи от действителните характеристики на слънчевия вятър при достигането му до Земята.

Очакваният пик остава на 7 ноември, като окончателната сила и продължителност на евентуалната магнитна буря ще станат ясни от текущите измервания на геомагнитната активност.

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