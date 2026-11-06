Валентин Илиев: Умора? Няма какво да спре ЦСКА срещу Левски

Валентин Илиев увери феновете на ЦСКА, че няма фактор, който може да попречи на отбора да даде всичко от себе си в предстоящото дерби с Левски в Първа лига. Двата гранда ще играят един срещу друг на 8 ноември (неделя) в директен сблъсък за първото място в класирането.

Треньорът на ЦСКА прие спокойно загубата в Гърция

„Аз съм човек, който е участвал в дербитата между ЦСКА и Левски и със сигурност фактори има много. Но специално за този двубой, че няма никакви фактори, които могат да спрат нас и мен лично, когато съм играл, да дам 100% от себе си. Аз вярвам, че отборът ще подходи максимално сериозно към своето възстановяване, независимо от факторите пътуване и съответно в подготовката за самия двубой", каза спортният директор на „армейците".

Илиев коментира и представянето на отбора при загубата от Панатинайкос с 1:2 в Атина. „Съжалявам, че не успяхме да използваме по възможно най-добрия начин възможностите, които имахме и които не доразвихме както трябва. Затова имаме професионалисти като Маркус Гиздол и треньорския щаб. Те да си направят необходимия анализ. Аз вярвам, че ще го направят и ще си извлечем необходимите плюсове и минуси", допълни бившият защитник.