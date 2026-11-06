Валентин Илиев: Умора? Няма какво да спре ЦСКА срещу Левски
Спортният директор съжалява за пропуснатите възможности срещу Панатинайкос
Валентин Илиев увери феновете на ЦСКА, че няма фактор, който може да попречи на отбора да даде всичко от себе си в предстоящото дерби с Левски в Първа лига. Двата гранда ще играят един срещу друг на 8 ноември (неделя) в директен сблъсък за първото място в класирането.
Треньорът на ЦСКА прие спокойно загубата в Гърция
„Аз съм човек, който е участвал в дербитата между ЦСКА и Левски и със сигурност фактори има много. Но специално за този двубой, че няма никакви фактори, които могат да спрат нас и мен лично, когато съм играл, да дам 100% от себе си. Аз вярвам, че отборът ще подходи максимално сериозно към своето възстановяване, независимо от факторите пътуване и съответно в подготовката за самия двубой", каза спортният директор на „армейците".
Илиев коментира и представянето на отбора при загубата от Панатинайкос с 1:2 в Атина. „Съжалявам, че не успяхме да използваме по възможно най-добрия начин възможностите, които имахме и които не доразвихме както трябва. Затова имаме професионалисти като Маркус Гиздол и треньорския щаб. Те да си направят необходимия анализ. Аз вярвам, че ще го направят и ще си извлечем необходимите плюсове и минуси", допълни бившият защитник.