Треньорът на Милан избухна след трета загуба от четири мача в Лига Европа

Милан продължава кошмарното си представяне в Лига Европа от началото на сезона. „Росонерите" записаха трета загуба в четвъртия си мач - този път от унгарския Ференцварош с 0:2 на „Сан Сиро". Гостите спечелиха две попадения през второто полувреме на Лени Джоузеф (52' и 68'). Те удържаха преднината си, въпреки че Юсуф Бамиделе получи червен картон в 77-ата минута.

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„Нямам обяснение. Първото полувреме беше най-лошото ни от началото на сезона. Изобщо не влязохме в мача. Проблемът не е в качеството, а в концентрацията и амбицията. Очевидно не сме готови да се борим на два фронта", избухна треньорът Руен Аморим. Португалецът има предвид победата срещу Интер с 3:1 преди няколко дни. Сега той даде почивка на част от титулярите си, но това бързо се отрази на отбора.

Милан започна сезона като един от фаворитите за трофея в Лига Европа, но сега е възможно изобщо да не продължи напред в турнира. Италианският гранд има само 3 точки и се намира извън зоната на плейофите - на 28-мо място от 36 отбора. Преди това тимът загуби от Бенфика и Борнемут.