Тръмп след среща с пратеник на Путин: Ще има споразумение

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че се е срещнал в Белия дом с Кирил Дмитриев, пратеник на руския държавен глава Владимир Путин, и че ще има „голямо споразумение", което ще включва на само Украйна, а може би и цяла Европа.



Представителят на Кремъл беше във Вашингтон за организираната от Мелания Тръмп среща с украинска делегация. Самият Тръмп обаче се е срещнал само с руския пратеник, но не и с представителите на Киев.

За 10 и 11 ноември са насрочени преговори в Абу Даби между Русия и Украйна, с посредничеството на Вашингтон.

В четвъртък Съединените щати, НАТО, Украйна и европейски партньори проведоха разговори за разрешаване на конфликта, определени от американския пратеник Джаред Къшнър като продуктивни и съдържателни.

„Не мога да ви кажа какво обсъждахме, но просто ви казвам, че ще има споразумение. То ще бъде много голямо и ще обхваща не само Украйна. И дори бих могъл да кажа, че може да обхване цяла Европа. Ще бъде голямо, прекрасно споразумение и всички ще бъдат възхитени”, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.