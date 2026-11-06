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Тръмп след среща с пратеник на Путин: Ще има споразумение

Тръмп след среща с пратеник на Путин: Ще има споразумение
БТА/АП

За 10 и 11 ноември са насрочени преговори в Абу Даби между Русия и Украйна, с посредничеството на Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че се е срещнал в Белия дом с Кирил Дмитриев, пратеник на руския държавен глава Владимир Путин, и че ще има „голямо споразумение", което ще включва на само Украйна, а може би и цяла Европа.

Представителят на Кремъл беше във Вашингтон за организираната от Мелания Тръмп среща с украинска делегация. Самият Тръмп обаче се е срещнал само с руския пратеник, но не и с представителите на Киев.

За 10 и 11 ноември са насрочени преговори в Абу Даби между Русия и Украйна, с посредничеството на Вашингтон.

В четвъртък Съединените щати, НАТО, Украйна и европейски партньори проведоха разговори за разрешаване на конфликта, определени от американския пратеник Джаред Къшнър като продуктивни и съдържателни. 

„Не мога да ви кажа какво обсъждахме, но просто ви казвам, че ще има споразумение. То ще бъде много голямо и ще обхваща не само Украйна. И дори бих могъл да кажа, че може да обхване цяла Европа. Ще бъде голямо, прекрасно споразумение и всички ще бъдат възхитени”, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

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