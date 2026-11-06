Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, обвинен в убийство в Сливен

Окръжната прокуратура в Сливен се очаква да поиска постоянна мярка „задържане под стража“ за 37-годишния мъж, обвинен в убийството на свой познат в града.

Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство, извършено при условията на опасен рецидив. Престъплението е извършено в сряда в частен имот във вилната зона на Сливен.

Според разследването обвиняемият е намушкал с нож друг мъж, с когото се познавал и поддържал близки приятелски отношения.

След издирване заподозреният е задържан при специализирана полицейска операция в сливенското село Чокоба. Там разследващите са открили и предполагаемото оръжие на престъплението.

Основната версия за убийството е финансов спор между двамата мъже.

37-годишният обвиняем има сериозно криминално минало. По данни на прокуратурата той е осъждан повече от 25 пъти с влезли в сила присъди за различни престъпления.

Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи наказание от 10 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.