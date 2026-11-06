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Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, обвинен в убийство в Сливен

Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, обвинен в убийство в Сливен
БТА

Според разследването обвиняемият е намушкал с нож друг мъж, с когото се познавал и поддържал близки приятелски отношения

Окръжната прокуратура в Сливен се очаква да поиска постоянна мярка „задържане под стража“ за 37-годишния мъж, обвинен в убийството на свой познат в града.

Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство, извършено при условията на опасен рецидив. Престъплението е извършено в сряда в частен имот във вилната зона на Сливен.

Според разследването обвиняемият е намушкал с нож друг мъж, с когото се познавал и поддържал близки приятелски отношения.  

След издирване заподозреният е задържан при специализирана полицейска операция в сливенското село Чокоба. Там разследващите са открили и предполагаемото оръжие на престъплението.  

Основната версия за убийството е финансов спор между двамата мъже.  

37-годишният обвиняем има сериозно криминално минало. По данни на прокуратурата той е осъждан повече от 25 пъти с влезли в сила присъди за различни престъпления.  

Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи наказание от 10 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

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