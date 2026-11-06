Блиц и редовен парламентарен контрол - в днешното пленарно заседание на народните представители

Блиц и редовен петъчен парламентарен контрол са точките от днешното пленарно заседание на депутатите, пише в приетата програма за работа на парламента.

Според правилника за работа на Народното събрание в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание.

Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

В редовния петъчен контрол следва да участват министрите Иван Демерджиев, Велислава Петрова, Георги Вълчев, Ива Петрова, Росица Карамфилова и Илин Димитров.