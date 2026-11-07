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Весела Чернева: Радев концентрира власт, каквато България не е виждала от 1990 г.

Весела Чернева: Радев концентрира власт, каквато България не е виждала от 1990 г.
БТА

Според външнополитическия анализатор премиерът вече разполага с част от инструментите, използвани от Виктор Орбан в Унгария

За първи път след 1990 г. България е изправена пред толкова голяма концентрация на политически ресурс в една партия. Премиерът Румен Радев все повече консолидира властта, като освен парламентарното мнозинство "Прогресивна България" разполага и с президентската институция. Това заяви заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева пред БНР.

В предаването "Събота 150" тя направи паралел между политическото развитие в България и модела на управление на унгарския премиер Виктор Орбан.

"Когато преди 6 месеца колеги в други европейски столици ме питаха какво означава победата на Радев и дали това ще означава, че той ще бъде новият Орбан - аз бях много скептична и си казвах, че той няма нито ресурса, нито идеологията, нито амбицията да бъде това", коментира Чернева.

Според нея обаче политическата ситуация се променя, тъй като управляващата формация постепенно увеличава влиянието си върху държавните институции.

"В момента изглежда, че Радев все повече консолидира ресурса. Не само голямо мнозинство в НС, президентската институция, а вероятно скоро и ВСС ще бъдат доминирани от ПБ", посочи тя.

Чернева уточни, че в България все още липсват идеологическата рамка и политическата амбиция, характерни за управлението на Орбан.

По думите ѝ подобна концентрация на власт би могла да предостави на Радев инструменти за влияние не само върху вътрешната политика, но и върху решенията на Европейския съюз.

Анализаторът коментира и възможностите за преговори между Европа и Русия за прекратяване на войната в Украйна.

Според нея европейските държави искат справедлив и траен мир, но за постигането му е необходимо Москва да бъде поставена под по-силен натиск.

"Едни преговори, за да бъдат успешни, трябва и двете страни да виждат все пак някакъв интерес в тях", обясни Чернева.

Тя изрази мнение, че американският президент Доналд Тръмп се концентрира предимно върху икономическите аспекти на евентуално споразумение с Русия.

Според Чернева за Европа подобен подход не е достатъчен, тъй като всяка мирна договореност трябва да включва реални гаранции за сигурност, включително в енергийния сектор.

По отношение на междинните избори в САЩ Чернева определи резултата на Републиканската партия като тежка загуба, която може да промени отношенията между Тръмп и европейските политически сили, свързани с движението MAGA.

Тя прогнозира по-голяма непредвидимост във външната политика на Вашингтон през следващите две години и засилване на стремежа на европейските държави към по-малка зависимост от американската администрация.

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