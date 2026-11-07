Вече са ясни осемте участници на финалния турнир по тенис в Торино

Франсис Тиафо и Рафаел Ходар са подследните двама участници на финалния турнир по тенис в Торино. Той събира осемте тенисисти с най-много точки през календарната година. Регламентът е две групи с по четирима участници, а първите двама от всяка от тях се класират за полуфиналите.

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Яник Синер се класира първи с достигането си до финала на „Уимбълдън", но той няма да защитата титлата си от миналата година. Доскорошният №1 ще продължи възстановявнето си от контузия. Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артър Фис, Франсис Тиафо и Рафаел Ходар ще определят новия шампион.

Тиафо и Ходар станаха последните двама в списъка, след като основните им преследвачи загубиха своите мачове на Мастърса в Париж. Бен Шелтън помогна на Тиафо, след като отстрани Томи Пол на четвъртфиналите, а Алкарас елиминира Тейлър Фриц, за да прати Ходар на финалите в Торино.

20-годишният Ходар стана и първият тенисист в историята, който се класира за финалите на АТП в дебютния си сезон като професионалист.