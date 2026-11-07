Карлос Алкарас спаси два мачбола и е на полуфинал в Париж

Карлос Алкарас спаси два мачбола и след това елиминира Тейлър Фриц, за да се класира на полуфинал на Мастърса в Париж за първи път в кариерата си. Поставеният под №2 в схемата надделя след 6:7, 7:5, 6:3 в страхотна битка, която продължи 2 часа и 43 минути.

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Голям обрат за Алкарас, защото във втория сет Тейлър Фриц сервираше за затваряне на мача при 5:3, но в този миг испанският му опонент превключи на съвсем друг режим и всичко на корта се промени.

Алкарас успя да върне пробива за 5:5, след което спечели следващите два гейма, за да изравни сетовете и да докара мача до решителна трета част.

В типичния си стил, бившият номер 1 в света повиши нивото си в най-важните моменти от третия сет. Испанецът намали грешките от основната линия, увеличи интензивността си и се възползва от спада в играта на Фриц, за да завърши вълнуващия обрат. С тази победа той достигна третия си полуфинал от сериите ATP Мастърс 1000 за сезона.

Към момента сезон 2026 е първият за Алкарас от пет години насам, в който той няма Мастърс титла, а Париж е последният му шанс. На полуфиналите ще играе с норвежеца Каспер Рууд, а другата двойка е Бен Шелтън - Люка ван Аш.