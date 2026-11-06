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Най-важното от света на 06.11.26-та г.

Най-важното от света на 06.11.26-та г.
АР/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от международните отношения, което се е случило днес

Тръмп след среща с пратеник на Путин: Ще има споразумение

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че се е срещнал в Белия дом с Кирил Дмитриев, пратеник на руския държавен глава Владимир Путин, и че ще има „голямо споразумение", което ще включва на само Украйна, а може би и цяла Европа.

Представителят на Кремъл беше във Вашингтон за организираната от Мелания Тръмп среща с украинска делегация. Самият Тръмп обаче се е срещнал само с руския пратеник, но не и с представителите на Киев.

Айзенкот отчита пробив в преговорите за съставяне на ново правителство в Израел

Израелският опозиционен политик Гади Айзенкот заяви, че е постигнат съществен напредък в преговорите за формиране на парламентарно мнозинство след изборите. Той изрази надежда, че президентът ще му възложи съставянето на новото правителство, предаде Франс прес (АФП).

В публикация в социалната мрежа Екс Айзенкот съобщи, че през последните дни са проведени множество срещи, част от които публични, а други при закрити врата.

„Постигнахме значителен напредък и направихме решителни пробиви“, посочи израелският политик.

Най-малко 20 загинали при въздушни удари по пазар в Йемен

Най-малко 20 души са загинали при въздушни удари по пазар в югозападната част на Йемен, съобщава Асошиейтед прес (АП), позовавайки се на представител на движението на хутите.

Според агенцията нападението е сред най-смъртоносните инциденти след подновяването на сблъсъците между хутите и силите, подкрепящи международно признатото правителство на страната.

Сръбски изтребители прехванаха самолет на Wizz Air към София след сигнал за бомба на борда

Изтребители на сръбските военновъздушни сили са били вдигнати по тревога и са прехванали пътнически самолет на Wizz Air, изпълняващ полет от Брюксел до София, след получен сигнал за възможно взривно устройство на борда. Това съобщи сръбското Министерство на отбраната, цитирано от телевизия РТС.

Сигналът е постъпил в Службата за контрол на въздушното движение на Сърбия и Черна гора (SMATSA), след което военновъздушните сили са задействали процедура за незабавна реакция. Сръбските изтребители са установили визуален контакт с пътническия самолет и са го съпроводили до границата с България. След приключване на операцията те са се върнали в авиобазата в Батайница.

Зеленски настоява за конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната

Украинският президент Володимир Зеленски настоява западните партньори на Киев да поемат ясни и конкретни ангажименти за гарантиране на сигурността на Украйна след края на войната с Русия, съобщава Асошиейтед прес (АП).

В интервю, излъчено късно снощи, Зеленски подчерта необходимостта от дългосрочни гаранции за сигурност. Изявлението му идва след двудневни разговори в Брюксел, посветени на бъдещата защита на Украйна и възстановяването на страната след войната.

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