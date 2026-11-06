Най-важното от спорта на 06.11.2026г.

Иван Хърков е световен шампион по самбо

Иван Хърков стана шампион на световното първенство по самбо в Ташкент (Узбекистан) и за втори път в кариерата си се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка на шампионат на планетата.

29-годишният Хърков, който е и европейски първенец от Тбилиси 2026, надделя с 2:0 точки над Борис Шатверян (Армения) на финала в категория до 79 килограма на спортното самбо.

Щангистът Божидар Андреев отнесе 4 години за употреба на допинг

Бронзовият медалист от олимпийските игри в Париж 2024 Божидар Андреев получи четиригодишно наказание за употреба на допинг, съобщи Международната агенция за тестване (ITA). 29-годишният щангист бе уличен в употреба на анаболния стероид местеролон през миналата година. Неговото наказание ще продължи до ноември 2029 година, посочиха още от ITA.

„Местеролонът е известен със своите мощни андрогенни свойства, като повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики", се казва в изявлението на ITA по случая.

Капитанът на Левски и защитник на ЦСКА в отбора на кръга в Европа

Капитанът на Левски Кристиан Димитров и защитникът на ЦСКА Диниш Алмейда са в отбора на кръга съответно в Лига Европа и Лига на конференциите, според Sofascore.

Димитров изигра много солиден мач при победата на "сините" с 1:0 над Ягелония Бялисток на "Васил Левски". Защитникът получава оценка 8.2 от платформата.

Алмейда вкара гол при поражението с 1:2 от Панатинайкос. Португалецът е с оценка от 8.6, въпреки поражението на своя отбор.

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

ЦСКА ще посрещне Трабзонспор от четвъртия кръг на Лига на конференциите на "Българска армия". Това обявиха от клуба.

Битката с отбора на Томас Райс и Мохамед Салах ще бъде първият европейски мач на реконструирания стадион на "червените". Двубоят е насрочен за 26 ноември.

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

Септември София победи Локомотив София с 1:0 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Двубоят се игра на стадион "Георги Аспарухов". В герой за победителите се превърна Педро Ферейра, който се разписа в началото на втората част.

Това беше първа победа за новия треньор на Септември Младен Кашчелан, като така тимът прекъсна серията си от шест поредни загуби в първенството. За "железничарите" срещата беше повторен дебют като временен треньор на Александър Георгиев.

С успеха Септември събра 11 точки и се измъкна от последното място във временното класиране. Там вече е Локомотив с 9, като със същия брой е и Локомотив Пловдив.

Куп пропуски провалиха Ботев Пловдив

Ботев Пловдив и Дунав завършиха наравно 1:1 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Ехидже Укаки даде аванс на "канарчетата" в 84-ата минута, но малко след това Ибрахим Кейта изравни.

След този мач пловдивчани са на пета позиция с 23 точки, докато "драконите" имат 12 пункта и са десети.