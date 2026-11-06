Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Най-важното от спорта на 06.11.2026г.

Най-важното от спорта на 06.11.2026г.

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава новините от деня:

Иван Хърков е световен шампион по самбо

Иван Хърков стана шампион на световното първенство по самбо в Ташкент (Узбекистан) и за втори път в кариерата си се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка на шампионат на планетата.

29-годишният Хърков, който е и европейски първенец от Тбилиси 2026, надделя с 2:0 точки над Борис Шатверян (Армения) на финала в категория до 79 килограма на спортното самбо.

Щангистът Божидар Андреев отнесе 4 години за употреба на допинг

Бронзовият медалист от олимпийските игри в Париж 2024 Божидар Андреев получи четиригодишно наказание за употреба на допинг, съобщи Международната агенция за тестване (ITA). 29-годишният щангист бе уличен в употреба на анаболния стероид местеролон през миналата година. Неговото наказание ще продължи до ноември 2029 година, посочиха още от ITA.

„Местеролонът е известен със своите мощни андрогенни свойства, като повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики", се казва в изявлението на ITA по случая.

Капитанът на Левски и защитник на ЦСКА в отбора на кръга в Европа

Капитанът на Левски Кристиан Димитров и защитникът на ЦСКА Диниш Алмейда са в отбора на кръга съответно в Лига Европа и Лига на конференциите, според Sofascore. 

Димитров изигра много солиден мач при победата на "сините" с 1:0 над Ягелония Бялисток на "Васил Левски". Защитникът получава оценка 8.2 от платформата. 

Алмейда вкара гол при поражението с 1:2 от Панатинайкос. Португалецът е с оценка от 8.6, въпреки поражението на своя отбор. 

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

ЦСКА ще посрещне Трабзонспор от четвъртия кръг на Лига на конференциите на "Българска армия". Това обявиха от клуба. 

Битката с отбора на Томас Райс и Мохамед Салах ще бъде първият европейски мач на реконструирания стадион на "червените". Двубоят е насрочен за 26 ноември. 

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

Септември София победи Локомотив София с 1:0 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Двубоят се игра на стадион "Георги Аспарухов". В герой за победителите се превърна Педро Ферейра, който се разписа в началото на втората част

Това беше първа победа за новия треньор на Септември Младен Кашчелан, като така тимът прекъсна серията си от шест поредни загуби в първенството. За "железничарите" срещата беше повторен дебют като временен треньор на Александър Георгиев. 

С успеха Септември събра 11 точки и се измъкна от последното място във временното класиране. Там вече е Локомотив с 9, като със същия брой е и Локомотив Пловдив. 

Куп пропуски провалиха Ботев Пловдив

Ботев Пловдив и Дунав завършиха наравно 1:1 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Ехидже Укаки даде аванс на "канарчетата" в 84-ата минута, но малко след това Ибрахим Кейта изравни. 

След този мач пловдивчани са на пета позиция с 23 точки, докато "драконите" имат 12 пункта и са десети. 

Още по темата

Иван Хърков е световен шампион по самбо

Иван Хърков е световен шампион по самбо

Щангистът Божидар Андреев отнесе 4 години за употреба на допинг

Щангистът Божидар Андреев отнесе 4 години за употреба на допинг

Капитанът на Левски и защитник на ЦСКА в отбора на кръга в Европа

Капитанът на Левски и защитник на ЦСКА в отбора на кръга в Европа

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

Куп пропуски провалиха Ботев Пловдив

Куп пропуски провалиха Ботев Пловдив

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка на Гран при на Бразилия

Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка на Гран при на Бразилия

Още един голям проблем за Локомотив София

Още един голям проблем за Локомотив София

Дебютант в националния отбор с асистенция и греда в Кипър

Дебютант в националния отбор с асистенция и греда в Кипър

Голяма изненада в националния отбор на Франция

Голяма изненада в националния отбор на Франция

Генчев: Допуснахме елементарен гол

Генчев: Допуснахме елементарен гол

Водещи

Кристалина Георгиева: Банките ще решават, повлияни от забавянето на растежа заради ИИ

Кристалина Георгиева: Банките ще решават, повлияни от забавянето на растежа заради ИИ

  • Преди 1 час
Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка на Гран при на Бразилия

Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка на Гран при на Бразилия

  • Преди 1 час
Най-важното от спорта на 06.11.2026г.

Най-важното от спорта на 06.11.2026г.

  • Преди 1 час
Още един голям проблем за Локомотив София

Още един голям проблем за Локомотив София

  • Преди 2 часа
Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета си в Белия дом

Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета си в Белия дом

  • Преди 2 часа
Най-важното от света на 06.11.26-та г.

Най-важното от света на 06.11.26-та г.

  • Преди 2 часа
Дебютант в националния отбор с асистенция и греда в Кипър

Дебютант в националния отбор с асистенция и греда в Кипър

  • Преди 2 часа
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който радостта събира отново правилните хора

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който радостта събира отново правилните хора

  • Преди 2 часа
Най-важното от България на 06.11.2026 г.

Най-важното от България на 06.11.2026 г.

  • Преди 2 часа
Голяма изненада в националния отбор на Франция

Голяма изненада в националния отбор на Франция

  • Преди 2 часа
Генчев: Допуснахме елементарен гол

Генчев: Допуснахме елементарен гол

  • Преди 3 часа
Тежка катастрофа между Руен и Айтос: Един човек загина, трима са ранени

Тежка катастрофа между Руен и Айтос: Един човек загина, трима са ранени

  • Преди 3 часа
Чиликов: Не ни признаха редовен гол, съдиите си признаха

Чиликов: Не ни признаха редовен гол, съдиите си признаха

  • Преди 3 часа
Изкуственият интелект поема контрола над изтребител в Швеция

Изкуственият интелект поема контрола над изтребител в Швеция

  • Преди 3 часа