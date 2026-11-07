Петър Стоянович предупреди: Всеки от нас ще преживее известно обедняване

"Всеки един от нас ще преживее известно обедняване. Това е временно. Несигурността обаче е ужасяваща.“Това заяви историкът проф. Петър Стоянович в ефира на bTV, коментирайки политическата обстановка и предизвикателствата пред България.

Според него проведените избори не дават достатъчно ясни отговори за бъдещето на страната, а най-съществените въпроси остават свързани с икономическата стабилност, националната сигурност и международното положение на България.

"Изборите минаха, но е важно до какво ще доведат. По-скоро голяма част от изборите, които бяха проведени, не дават отговор за онова, което трябва да ни интересува най-много - как ще изглежда нашето средно и дългосрочно бъдеще“, коментира Стоянович.

Историкът подчерта, че страната трябва да има ясна визия как ще гарантира своята сигурност през следващите години.

"За мен липсва отговора на въпроса как ще осигурим България в предстоящите една-две, до пет-шест години. Да я осигурим геостратегически, финансово, военно“, посочи той.

Стоянович отправи и критика към начина, по който България определя мястото си в международните отношения. Според него страната остава в несигурна позиция на фона на противопоставянето между големите световни сили.

"Ние сме най-малкото куче в кучешката сватба. От нас нищо не зависи, а ние даже не знаем на коя сватба играем на тъпана“, заяви историкът.

Той обвърза несигурността и с развитието на международните конфликти, като посочи войната в Украйна, ситуацията около Ормузкия проток и политическите процеси в Съединените щати.

По думите му именно непредвидимостта на тези събития поражда сериозни опасения за бъдещето.

Проф. Стоянович коментира и отговорността, която идва след спечелването на избори. Според него политическата победа е само началото на много по-труден период, в който управляващите трябва да докажат способността си да вземат решения и да изпълняват обещанията си.

"Навсякъде по света в един момент свършва неделята на избора. В понеделник осъмваме с победител и победен“, отбеляза той.

"Най-страшното нещо е да се събудиш победител“, заяви Стоянович, подчертавайки, че истинското изпитание започва, когато политиците получат възможността да управляват.

Според историка именно тогава от победителите се очаква да проявят принципност, честност и способност да поведат обществото.

"Тогава е истинската смърт на победителя“, каза той, визирайки тежестта на отговорността след поемането на властта.

"Да му мислят всички, пред които властта предстои и остава да водят“, заключи проф. Петър Стоянович.