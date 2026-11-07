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Синдикатът на МВР настоява за по-високи заплати и предупреди за протести

Синдикатът на МВР настоява за по-високи заплати и предупреди за протести
БТА

От организацията заявиха, че служителите не трябва да плащат цената на бюджетните проблеми на държавата

Синдикалната федерация на служителите в МВР настоява в Бюджет 2027 да бъдат предвидени средства за увеличение на полицейските заплати, съобразено с предвиденото за останалите държавни сектори. От организацията предупредиха, че не изключват синдикални действия в защита на икономическите интереси на своите членове.

В позиция, изпратена до медиите, от федерацията изразиха остро недоволство от липсата на планирано увеличение на възнагражденията на фона на инфлацията и нарастващото натоварване на служителите.

"В навечерието на професионалния празник на българските полицаи СФСМВР с огромно възмущение и категорично несъгласие констатира опита на държавата да реши фискалните проблеми, трупани години наред, за сметка на хората, които денонощно гарантират националната сигурност и обществения ред", посочват от синдиката.

От организацията определят като несправедливо служителите на МВР да бъдат сочени като причина за бюджетния дефицит.

"Сигурността е скъпа навсякъде по света, а в държавата ни тя е конституционно право на всеки един гражданин. Ако политиците ни не могат да я подсигурят финансово, следва ясно да го заявят", заявяват от федерацията.

Синдикатът настоява полицаите да не бъдат поставяни в неравностойно положение спрямо останалите служители в бюджетната сфера.

Припомняме, че в представения на 6 ноември проект на Бюджет 2027 правителството предвижда увеличение с 5% на разходите за персонал в бюджетната сфера, но от тази мярка са изключени служителите в сектор "Отбрана и сигурност".

От СФСМВР предупреждават, че при липса на промяна са готови да предприемат синдикални действия, за да защитят възнагражденията и професионалното достойнство на служителите.

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