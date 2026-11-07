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Феноменален Лука Дончич избухна с 53 точки в НБА

Феноменален Лука Дончич избухна с 53 точки в НБА
БТА

ЛА Лейкърс победи Портланд със 124:118 в оспорван двубой

Лука Дончич направи истинско шоу и изведе Лос Анджелис Лейкърс до победа със 124:118 над Портланд Трейл Блейзърс в двубой от редовния сезон на НБА. Словенската суперзвезда бе неудържим, след като наниза впечатляващите 53 точки и отново доказа, че в момента е най-добрият баскетболист в света.

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Дончич добави към актива си 5 борби и 5 асистенции, превръщайки се в основния двигател на успеха за калифорнийци. Представянето му бе особено впечатляващо предвид трудното начало на домакините, които изостанаха със 7 точки на почивката.

Лейкърс обаче намериха верния ритъм след паузата. Лос Анджелис направи силна трета четвърт, в която реализира серия от 26:7 и успя да обърне развоя на срещата. Портланд не се предаде и опита да се върне в мача в заключителните минути, но Дончич и съотборниците му запазиха преднината си.

Сериозна подкрепа на словенеца оказа Остин Рийвс, който завърши с 25 точки. Уокър Кеслър добави 16 точки и 12 борби. За Портланд най-силно се представиха Дени Авдия и Деймиън Лилард с по 22 точки, но усилията им не бяха достатъчни, за да предотвратят поражението.

Така Дончич продължава впечатляващия си старт на сезона, в който редовно преминава границата от 40 точки. Той успя да вкара повече от 50 точки за 11-и път в кариерата си в НБА и за четвърти с екипа на Лейкърс. 

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