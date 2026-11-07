Дежа Вю: Коледният базар още не е отворил, а плочките пред НДК пак са изпочупени
Хората, които живеят в центъра на столицата и се разхождат всекидневно в парка споделят, че при провеждането на почти всеки базар, сцената е една и съща
Броени дни пред откриването на Коледния базар в София, който традиционно се провежда в пространството пред Националния дворец на културата, тече трескава подготовка по поставяне на къщички и съоръжения. Събитието ще се проведе в периода 20 ноември - 28 декември и както всяка година ще включва музикални и кулинарни изкушения, продажба на играчки и коледни украшения.
Читатели на ТАРАЛЕЖ обаче сигнализират, че пред НДК в частта при булевард "Фритьоф Нансен", известна още като "Кравай", вече има десетки изпочупени плочки.
При преминаването на техниката и поставянето на съоръженията става ясно, че са били повредени доста от плочките.
Хора, живеещи в района, споделят, че подобни гледки не са новост. Спъвания, опръскване с насъбрана отдолу вода или кал, дори разлепяния на обувки са сред честите оплаквания на софиянците, които често се разхождат в парка на НДК.
Освен Коледен базар, на същото пространство се организира и Пролетен базар, при който също след това често се оставят счупени, надигнати или изкривени плочки. Кметът Васил Терзиев също неведнъж е споделял, че проблемът със счупените плочки из столицата е актуален, като е насочвал вниманието към това, че той е трупан с години без да адресира последните подобни недоразумения.
Тазгодишното издание на Коледния базар е включено и в селекцията на европейската туристическа платформа European Best Destinations за 2026 г., която представя популярни коледни базари и празнични дестинации.