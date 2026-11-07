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Нови аварии в София оставиха без парно и топла вода жилищни блокове, училища и болница

Нови аварии в София оставиха без парно и топла вода жилищни блокове, училища и болница
БТА

Засегнати са шест столични квартала, а "Топлофикация София" очаква да възстанови топлоподаването до 9 ноември

Нови аварии по топлопреносната мрежа в София оставиха без парно и топла вода жилищни сгради, училища, детска градина и Спешното отделение на УМБАЛ "Св. Анна". Това показва справка на интернет страницата на "Топлофикация София".

Според дружеството топлоподаването в засегнатите райони се очаква да бъде възстановено на 9 ноември.

Къде няма парно и топла вода?

В квартал "Красна поляна 1" са засегнати блокове 16В, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35А, 35Б и 132А, както и ул. "Одоровци" №44 и 28. СУ "Алеко Константинов".

В "Гео Милев" топлоподаването е спряно на ул. "Хемус" №10, ул. "Алеко Богориди", бл. 266 и ул. "Разлъка" №5.

В квартал "Слатина" е засегнат блок 24, а в "Младост 1" – блокове 30 и 30А. Без топлоподаване са и адреси на бул. "Цариградско шосе" и бул. "Г. М. Димитров".

Сериозни прекъсвания има и в квартал "Гоце Делчев", където без парно и топла вода са блокове от 243 до 251, жилищни сгради на ул. "Деян Белишки" и бул. "Тодор Каблешков".

Засегнати са още 73. СУ "Владислав Граматик", детска градина №7 "Детелина" и Центърът за социална рехабилитация "Благовещение".

Сред обектите с прекъснато топлоподаване е и Спешното отделение на УМБАЛ "Св. Анна".

Поредните аварии идват на фона на задълбочаващите се проблеми с "Топлофикация София". В четвъртък, 5 ноември, кметът Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общински съветници обсъдиха състоянието на дружеството и възможните мерки за справяне с честите прекъсвания.

Хиляди столичани продължават да бъдат засегнати от авариите по остарялата топлопреносна мрежа.

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