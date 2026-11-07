Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление

Масирана руска въздушна атака нанесе сериозни щети по енергийната инфраструктура на Украйна в нощта срещу 7 ноември. Руските сили са използвали 172 дрона и 36 балистични ракети, като всички ракети са били насочени към Киев и Киевска област. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Основна цел на нападението са били енергийните съоръжения, включително ключови подстанции, свързващи атомните електроцентрали "Ровно" и "Хмелницки" с Киев и централните части на страната.

Заради ударите украинската столица изпитва сериозни затруднения с електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението. Повредени са жилищни сгради и Северният мост, а детска градина е частично разрушена.

Освен Киев под руски обстрел са попаднали още 12 региона на Украйна. Щети по енергийни подстанции са регистрирани във Виницка, Житомирска, Ровненска, Харковска и Днепропетровска област.

По данни на украинските власти най-малко девет души са ранени, сред които и едно дете.

Украинската противовъздушна отбрана съобщи, че е свалила или неутрализирала 149 от 172-те дрона и четири ракети.

Зеленски разкритикува Москва за ударите, които идват непосредствено преди планираните тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби.

"Русия се подготвя за тристранните преговори, като изстрелва балистични ракети по украинската критична инфраструктура", коментира украинският президент.

Той отправи призив към Вашингтон за засилване на двупартийната подкрепа за Украйна и затягане на санкциите срещу Русия.

Според Зеленски международната общност не бива да допуска Украйна да остане сама в момент, когато Москва се опитва да остави милиони хора без електричество и отопление в навечерието на зимата.

Аварийните екипи продължават работата по възстановяване на повредената инфраструктура, където обстановката позволява.