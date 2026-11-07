Новини
Търси
Подкаст
Свят

Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление

Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление
АП/БТА

Ударени са ключови енергийни подстанции, свързващи две атомни електроцентрали със столицата. Най-малко девет души са ранени

Масирана руска въздушна атака нанесе сериозни щети по енергийната инфраструктура на Украйна в нощта срещу 7 ноември. Руските сили са използвали 172 дрона и 36 балистични ракети, като всички ракети са били насочени към Киев и Киевска област. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Основна цел на нападението са били енергийните съоръжения, включително ключови подстанции, свързващи атомните електроцентрали "Ровно" и "Хмелницки" с Киев и централните части на страната.

Заради ударите украинската столица изпитва сериозни затруднения с електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението. Повредени са жилищни сгради и Северният мост, а детска градина е частично разрушена.

Освен Киев под руски обстрел са попаднали още 12 региона на Украйна. Щети по енергийни подстанции са регистрирани във Виницка, Житомирска, Ровненска, Харковска и Днепропетровска област.

По данни на украинските власти най-малко девет души са ранени, сред които и едно дете.

Украинската противовъздушна отбрана съобщи, че е свалила или неутрализирала 149 от 172-те дрона и четири ракети.

Зеленски разкритикува Москва за ударите, които идват непосредствено преди планираните тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби.

"Русия се подготвя за тристранните преговори, като изстрелва балистични ракети по украинската критична инфраструктура", коментира украинският президент.

Той отправи призив към Вашингтон за засилване на двупартийната подкрепа за Украйна и затягане на санкциите срещу Русия.

Според Зеленски международната общност не бива да допуска Украйна да остане сама в момент, когато Москва се опитва да остави милиони хора без електричество и отопление в навечерието на зимата.

Аварийните екипи продължават работата по възстановяване на повредената инфраструктура, където обстановката позволява.

Още по темата

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Зеленски настоява за конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната

Зеленски настоява за конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната

Зеленски: Русия започна да набира отвлечени украински деца в армията си

Зеленски: Русия започна да набира отвлечени украински деца в армията си

Зеленски очаква победата на демократите в САЩ да донесе повече подкрепа за Украйна

Зеленски очаква победата на демократите в САЩ да донесе повече подкрепа за Украйна

Зеленски разговаря със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди предстоящата тристранна среща в Абу Даби

Зеленски разговаря със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди предстоящата тристранна среща в Абу Даби

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

Въоръжен мъж заплаши да убие Доналд Тръмп, арестуваха го край Белия дом

Въоръжен мъж заплаши да убие Доналд Тръмп, арестуваха го край Белия дом

Обрат на изборите в Нова Зеландия: Лейбъристите излязоха начело, но управляващите водят по мандати

Обрат на изборите в Нова Зеландия: Лейбъристите излязоха начело, но управляващите водят по мандати

Джей Ди Ванс води тайни дипломатически усилия за прекратяване на войната с Иран

Джей Ди Ванс води тайни дипломатически усилия за прекратяване на войната с Иран

САЩ нанесоха нови удари по Иран, Тръмп ги определи като "незначителни"

САЩ нанесоха нови удари по Иран, Тръмп ги определи като "незначителни"

Водещи

Четирима обвинени за канал за трафик на мигранти през три граници остават в ареста

Четирима обвинени за канал за трафик на мигранти през три граници остават в ареста

Боклуци, строителни отпадъци и гуми: Откриха девет сметища в два района на София

Боклуци, строителни отпадъци и гуми: Откриха девет сметища в два района на София

Шуробаджанащина по бразилски: Бащата на Неймар стана шеф на Сантос

Шуробаджанащина по бразилски: Бащата на Неймар стана шеф на Сантос

  • Преди 11 минути
Малки и големи обединиха сили: Десетки доброволци почистиха морския бряг в Поморие

Малки и големи обединиха сили: Десетки доброволци почистиха морския бряг в Поморие

  • Преди 13 минути
Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

  • Преди 21 минути
Испански политик призова за бойкот, ако ФИФА даде финала на Мондиал 2030 на Мароко

Испански политик призова за бойкот, ако ФИФА даде финала на Мондиал 2030 на Мароко

  • Преди 26 минути
Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление

Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление

  • Преди 34 минути
Откриха телата на петима моряци на ударения от дрон кораб "Wine Trader" във Варна

Откриха телата на петима моряци на ударения от дрон кораб "Wine Trader" във Варна

  • Преди 42 минути
Нови аварии в София оставиха без парно и топла вода жилищни блокове, училища и болница

Нови аварии в София оставиха без парно и топла вода жилищни блокове, училища и болница

Уембаняма изведе „шпорите" до седма поредна победа в НБА

Уембаняма изведе „шпорите" до седма поредна победа в НБА

  • Преди 52 минути
Дават втори живот на инвалидни колички, за да помогнат на хора в нужда

Дават втори живот на инвалидни колички, за да помогнат на хора в нужда

  • Преди 55 минути
Петър Стоянович предупреди: Всеки от нас ще преживее известно обедняване

Петър Стоянович предупреди: Всеки от нас ще преживее известно обедняване

  • Преди 1 час
Вече са ясни осемте участници на финалния турнир по тенис в Торино

Вече са ясни осемте участници на финалния турнир по тенис в Торино

  • Преди 1 час
Турция се готви за зимен удар: Снеговалежи, порои и ветрове до 60 км/ч

Турция се готви за зимен удар: Снеговалежи, порои и ветрове до 60 км/ч

  • Преди 1 час
Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

  • Преди 2 часа