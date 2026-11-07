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Дават втори живот на инвалидни колички, за да помогнат на хора в нужда

Дават втори живот на инвалидни колички, за да помогнат на хора в нужда

Фондация "Заедно за доброто" събира и ремонтира инвалидни колички и помощни средства, които дарява на хора с двигателни затруднения. Инициативата вече обединява и български общности в чужбина

Стари инвалидни колички получават втори живот благодарение на доброволци, които ги ремонтират и предоставят на хора с двигателни затруднения. Зад инициативата стои фондация "Заедно за доброто", чийто представител Димитър Иванов е сред номинираните в кампанията "Будител на годината".

В ефира на bTV Иванов разказа за дейността на организацията и усилията ѝ да осигурява необходимите помощни средства на хора, които се нуждаят от тях.

"С нашата организация ние събираме, приемаме и ремонтираме инвалидни колички и помощни средства за хора с двигателни проблеми", обясни той.

Каузата постепенно излиза извън границите на България, като към нея се присъединяват и български общности в чужбина.

По думите на Иванов фондацията вече има представителства във Великобритания и Германия, а следващата стъпка е разширяване на дейността в Австрия.

"Новото, което правим от скоро, е да обединяваме общности в чужбина. Вече имаме представителство във Великобритания и Германия. Предстои да отворим в Австрия", посочи той.

В тези държави се организират кампании за събиране на инвалидни колички и други помощни средства. Фондацията поема организацията на транспорта до България, където оборудването се предоставя на нуждаещи се хора.

По този начин организацията не само осигурява практическа помощ, но и създава връзка между българите зад граница и хората, които се нуждаят от подкрепа у нас.

"Това е естественият път на доброто. Успява да обединява", коментира Димитър Иванов.

Дейността на фондацията е сред примерите, представени в кампанията "Будител на годината", която отличава личности с принос към обществото.

Организаторът на събитието Даниел Ненчев също коментира значението на подобни инициативи.

"Това е пример за онзи родолюбив патриотизъм и човеколюбие, които са характерни за повечето будители в тази кампания", заяви той.

Името на носителя на отличието "Будител на годината" ще бъде обявено на 7 ноември от 15:00 часа по bTV.

Макар Денят на народните будители вече да е отминал, кампанията продължава да насочва общественото внимание към хората, които чрез конкретни действия помагат на другите.

Сред тях е и Димитър Иванов, чиято организация показва как едно използвано помощно средство може да получи ново предназначение и да бъде от полза на човек в нужда.

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