Испански политик призова за бойкот, ако ФИФА даде финала на Мондиал 2030 на Мароко

Лидерът на испанските консерватори Алберто Нунес Фейхоо обяви, че иска страната да се оттегли от съдомакинството на Мондиал 2030, ако ФИФА даде финала на Мароко. За това се говори неофициално от месеци, като близостта на президента на световната централа Джани Инфантино с африканските федерации и особено с тази в Рабат, е добре известна.

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Край Казабланка се строи супермодерен 115-хиляден стадион-бижу, който да приеме финала, а твърденията на сериозни медии в Европа и САЩ са, че „договорката" вече е постигната.

Фейхоо е на мнение, че Испания не бива да бъде част от организацията на световното, ако това се случи. Три държави - другите са Португалия и Мароко, ще са съдомакини, като по един мач ще има и в Уругвай, и в Аржентина.

„Ние имаме стадиони като „Сантяго Бернабеу" и „Камп Ноу", а и сме световни шампиони. Невероятно е, че въобще има съмнения в коя държава трябва да е финалът", каза в тв предаване политикът.

Разбира се, мнението му не е положено само на футболни аргументи. Той е особено краен в позицията си срещу мароканските имигранти, които влизат в Испания - проблем, който е особено наболял в последните месеци.