Шуробаджанащина по бразилски: Бащата на Неймар стана шеф на Сантос

Неймар - старши е новият изпълнителен директор на бразилския Сантос. Бащата на световноизвестния футболист ще отговаря за стратегическото управление на клуба, в който играе синът му, като назначението е със срок до края на 2026 година. Той ще отговаря за стратегическото управление на клуба, в който играе синът му, като назначението е със срок до края на 2026 година.

Неймар пропуска три мача на Сантос след наказание по правилото „Винисиус“

Позицията беше вакантна от май 2025 година след напускането на Педро Мартинс. Досега основните решения във футболния отдел се вземаха от Тейшейра и спортния ръководител Александре Матос. Освен изпълнителен директор, Неймар - старши ще бъде и президент на института Meninos da Vila, занимаващ се с развитието на младите таланти и връзката с клубните легенди.

Кариерата на сина му върви към своя край на терена. Неймар - младши има само три мача за Сантос в последния месец, а контузии и наказания често го вадят от строя. Бразилският гранд се намира на девето място в първенството