Бомбени заплахи срещу самолети в Европа: Румъния разследва кой стои зад тях

Румънските власти разследват поредица от бомбени заплахи срещу самолети, които през последните дни предизвикаха смущения във въздушния транспорт в Европа. Разследването се провежда в сътрудничество с европейски партньори, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА.

Румънският премиер Лука Никулеску заяви, че до момента нито един от подадените сигнали не се е потвърдил при извършените проверки.

Вълната от фалшиви бомбени заплахи е засегнала десетки полети и летища в различни европейски държави. Сигналите са довели до отклоняване на самолети от предварително определените им маршрути, закъснения и допълнителни проверки за сигурност.

По време на пресконференция премиерът беше попитан дали властите разполагат с информация за координирани действия или евентуална руска намеса.

Никулеску отказа да коментира конкретни версии, преди да бъдат получени резултатите от разследването.

Той подчерта, че сигналите са повод за сериозно безпокойство, въпреки че до момента не е установена реална бомбена заплаха.

Румънските власти продължават да работят съвместно с европейските си партньори, за да установят кой стои зад подадените сигнали и дали между отделните случаи съществува връзка.

Премиерът увери, че резултатите от проверките ще бъдат оповестени, когато разследващите разполагат с достатъчно информация.

Към момента няма публично потвърдени данни за извършителите или за евентуална чужда намеса. Не е установено и дали всички заплахи са част от координирана кампания.

Случаите от последните дни поставят под напрежение работата на летищата и авиокомпаниите, тъй като всеки подобен сигнал налага предприемането на мерки за гарантиране на сигурността на пътниците.

Разследването продължава, а европейските власти се опитват да установят произхода на заплахите и обстоятелствата около тяхното разпространение.