Димитър Манолов: Парите във втория пенсионен стълб са на хората, трябва да могат да се разпореждат с тях

"Разговорът за частните пенсионни фондове трябва да бъде технически, а не идеологически." Това заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов пред БНР по повод дискусиите за бъдещето на втория пенсионен стълб.

Синдикалният лидер подчерта, че натрупаните средства в частните пенсионни фондове принадлежат на осигурените лица и те трябва да имат по-голяма свобода при разпореждането с тях.

"Средствата са мои. Аз мога да поискам с тях да си направя бизнес", посочи Манолов.

Според него настоящият модел не предоставя достатъчно възможности за избор на хората при достигане на пенсионна възраст. Той настоя и за преразглеждане на таксите, които частните пенсионни фондове събират.

Манолов изрази мнение, че прехвърлянето на средства към държавното обществено осигуряване би могло да увеличи бъдещите пенсии.

"Когато тези средства се прехвърлят в държавната осигурителна система, ще се увеличат плащанията към тези лица по всякакъв ред, ще се увеличат бъдещите им пенсии", заяви той.

Президентът на КТ "Подкрепа" разкритикува и доходността на частните пенсионни фондове, като посочи, че според него тя не успява да компенсира инфлацията.

Като алтернатива Манолов предложи развитието на корпоративни пенсионни планове, при които работодателите заделят допълнителни средства за бъдещите пенсии на служителите си.

По отношение на Бюджет 2027 синдикалният лидер определи предвидените мерки за стабилизиране на публичните финанси като недостатъчни.

Той коментира, че представянето на проектобюджета в УНСС е подходящо за обществен дебат, но в самия документ вижда само "плахи стъпки" към овладяване на финансовата ситуация.

Манолов засегна и недоволството сред служителите на Министерството на вътрешните работи.

По думите му КТ "Подкрепа" вероятно ще подкрепи евентуални протести на полицаите. Той съобщи, че синдикатът е събрал 32 000 подписа с искане за възстановяване на допълнителното възнаграждение за професионален опит и стаж на държавните служители.

Синдикалният лидер коментира и компенсациите за бизнеса заради високите цени на електроенергията, като настоя подкрепата за предприятията да не бъде за сметка на домакинствата и енергийно бедните потребители.

Манолов приветства идеята на Министерството на икономиката за подпомагане на предприятия в затруднение срещу временно придобиване на дял от собствеността им, но изрази съмнение, че много компании ще се възползват от подобен механизъм.