Избраха Карлос Насар за щангист №1 на световното първенство

Kарлос Насар е най-добрият щангист на вече изминалото sветовно първенство по вдигане на тежести в Нинбо. Шампионът в категория до 95 кг. събра резултат от 1298.05 точки по скалата GAMX, която бе въведена официално тази година от Международната федерация. Българинът спечели титлата след 185 кг в изхвърлянето и 230 кг в изтласкването, което му даде 415 кг в двубоя. И трите резултата са световни рекорди в категорията.

Карлос Насар: Посвещавам победата си на цяла България

Втори по скалата се класира севернокореецът Пьол Пак с 1277.11 точки. Трети пък е Абдо Юнес от Египет с 1270.51.

Как работи GAMX?

Системата е разработена от д-р Мариан Хюбнер, професор в Мичиганския държавен университет. Тя използва статистически модел, в основата на който са резултатите от световни първенства и олимпийски игри. Показателите, които се вземат в предвид са:

Телесно тегло на състезателя

Половата принадлежност

Постигнатите килограми

Средното ниво и вариациите в резултатите на щангистите от съответната категория.

Така резултатът се преобразува в точки, които позволяват сравнение между различни категории и дори между мъже и жени. Ако щангист събере над 1000 точки, значи представянето му е над средното. В случая на Насар, резултатът му е феноменален.