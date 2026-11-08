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Къде да гледаме Левски - ЦСКА? По коя телевизия ще излъчват Вечното дерби

Къде да гледаме Левски - ЦСКА? По коя телевизия ще излъчват Вечното дерби
БТА

Вечното дерби е от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски"

Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в дългоочакваното Вечно дерби на българския футбол. Сблъсъкът от 13-ия кръг на Първа лига е насрочен за неделя, 8 ноември, от 17:00 часа и ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Окончателно: Левски загуби две от звездите си за дербито с ЦСКА

Интригата преди двубоя е изключително голяма, тъй като двата столични гранда са преки конкуренти в битката за първото място. Левски влиза в срещата като лидер в класирането с 32 точки, докато ЦСКА има 31 и е непосредствено зад големия си съперник.

Това означава, че залогът е много повече от престиж. Победа за „червените“ ще им позволи да изпреварят Левски, докато успех за „сините“ може да увеличи преднината им на върха. Очакванията са за изключително напрегнат двубой, който обещава сериозни емоции както на трибуните, така и пред телевизионните екрани.

Футболните фенове ще могат да наблюдават големия сблъсък пряко по Diema Sport. Срещата ще бъде достъпна и онлайн чрез платформата Play Diema Xtra, което дава възможност на привържениците да проследят дербито и извън телевизионния екран.

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