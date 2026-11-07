Окончателно: Левски загуби две от звездите си за дербито с ЦСКА

Левски окончателно загуби Акрам Бурас и Сержиньо за дербито с ЦСКА в неделя, научи ТАРАЛЕЖ. Двамата футболисти няма да могат да вземат участие в двубоя заради контузии.

На днешната си пресконференция треньорът Хулио Веласкес коментира, че Бурас и Сержиньо са под въпрос, но в часовете след това е станало ясно, че те няма да може да се включат в двубоя. Нещо повече, Бурас и Сержиньо ще са под въпрос и за първия двубой на "сините" след международната пауза срещу Локомотив София. Надеждите са, че ще може да вземат участие в гостуването на Марсилия в Лига Европа на 26 ноември.

Акрам Бурас лекува травма около три месеца, след което се завърна в игра. Той обаче е получил травма преди домакинството на Ягелония в Лига Европа, поради което не взе участие в двубоя. Притеснителното в случая е, че алжирецът е поредният футболист в отбора, който получава нова контузия, след като е лекувал дългосрочно друга. Подобен беше случаят с Карл Фабиен, който вече не е в отбора, Асен Митков, Мустафа Сангаре и Радослав Кирилов.

Сержиньо получи разтежение в аддуктора в края на първата част срещу Ягелония.

Дербито с ЦСКА пропускат още Асен Митков и Радослав Кирилов.