Нетаняху предупреди, че правителство с подкрепата на арабските партии ще разруши Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, че евентуално коалиционно правителство между опозиционния блок и арабските партии може да доведе до разпадането на държавата Израел, предаде Франс прес.

След парламентарните избори на 27 октомври президентът Ицхак Херцог трябва утре да обяви на кого ще възложи мандата за съставяне на следващото правителство. Лидерът на опозиционния блок Гади Айзенкот изглежда е с най-големи шансове да получи тази задача, след като беше подкрепен от арабските партии "Обединена листа" и "Раам", които разполагат общо с 19 депутати.

Във видеообръщение Нетаняху отправи остри критики към възможността за подобна коалиция, като я определи като заплаха за сигурността и бъдещето на страната.

"Подобно правителство, зависимо от ислямистите, ще разруши държавата Израел отвътре, както се случва в европейските държави, и то в много по-сериозни мащаби", предупреди израелският премиер.

Франс прес отбелязва, че изказването напомня на реториката, използвана от някои крайнодесни политици и коментатори в западни държави. Те разпространяват твърдения без основание, че в определени европейски региони е наложен ислямски закон заради присъствието на имигрантско население.

Нетаняху нееднократно е атакувал арабските политически формации, обвинявайки ги, че са "поддръжници на тероризма" и искат "да ислямизират Израел".

От своя страна Айзенкот не е изключил възможността за сътрудничество с арабските партии, но същевременно не е отхвърлил и вариант за политически съюз с ултраортодоксалните формации.

Според публикации в израелски медии президентът Ицхак Херцог води неофициални разговори за съставянето на правителство на националното единство.

Нетаняху също подкрепи тази идея, но настоя самият той да оглави бъдещия кабинет.

"Призовавам за съставянето на правителство на националното единство, което да обедини всички партии от националния лагер и всички ционистки партии, желаещи да съхранят нашата държава - единствената държава на еврейския народ", заяви израелският премиер.