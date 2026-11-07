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"Да, България" твърди, че има две версии на писмо на Гълъб Донев до ЕК за пенсионните вноски

"Да, България" твърди, че има две версии на писмо на Гълъб Донев до ЕК за пенсионните вноски
Снимка: БТА

От формацията поставят въпроси за съдържанието на документите с еднакъв номер и настояват Министерството на финансите и Европейската комисия да изяснят коя версия е била изпратена и регистрирана

Според позиция на "Да, България" съществуват две различни версии на писмо от финансовия министър Гълъб Донев до Европейската комисия (ЕК), датирани от 2 ноември 2026 г. и с един и същ регистрационен номер - 37-01-66. И двата документа са адресирани до генералния директор на Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" на ЕК Маартен Вервей, но съдържат различна информация по теми, свързани с пенсионните вноски и прогнозите за бюджетния дефицит.

От формацията разпространиха позицията си след изявление на Донев, че правителството не е предлагало пред Европейската комисия пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ).

"Скандалът с втория пенсионен стълб придобива ново измерение и вече не става въпрос само за опита на правителството да пренасочи част от бъдещите пенсионни вноски към НОИ, а за достоверността на официалната кореспонденция на българската държава с ЕК", заявяват от "Да, България".

Според партията двата документа представят различни бюджетни политики. В единия вариант се предлага временно пренасочване на пенсионни вноски и се прогнозира по-бързо намаляване на бюджетния дефицит. В другия подобна мярка не е включена, а очакванията за дефицита са по-неблагоприятни.

От "Да, България" поставят въпроса дали отпадането на предложението за пенсионните вноски е свързано с промяната в бюджетните прогнози и дали впоследствие е била изготвена нова версия на същия официален документ.

Формацията настоява Министерството на финансите незабавно да публикува цялата кореспонденция с ЕК, а не само документа, който е достъпен в момента. От партията заявяват, че ще поискат и независимо потвърждение от Европейската комисия за това кой текст е получила на 2 ноември, кога е бил регистриран и дали впоследствие е постъпвала друга версия.

В позицията си от "Да, България" настояват институциите да дадат обяснения за евентуалните промени в документа и техния статут.

"Ако правителството е променило позицията си, то дължи обяснение. Ако е изпратило преработен документ, трябва да посочи кога и защо. Ако съществуват два официални документа с един номер, трябва да обясни техния статут", пише в позицията.

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