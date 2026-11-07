Бойко Найденов предупреди: Служебен ВСС, назначен с участието на президента, няма да има доверие

Идеята президентът да участва в назначаването на служебен Висш съдебен съвет (ВСС) може да създаде сериозни конституционни проблеми и да подкопае общественото доверие в съдебната власт. Това заяви бившият изпълняващ функциите главен прокурор Бойко Найденов пред NOVA.

Коментарът му идва на фона на обсъжданите промени в Конституцията, обявени от министъра на правосъдието Николай Найденов. Сред предложенията са намаляване на необходимото парламентарно мнозинство за избор на членове на ВСС, възможност за назначаване на служебен състав с участието на президента и разширяване на правомощията на Инспектората към съвета.

Според Бойко Найденов участието на държавния глава при формирането на служебен ВСС би могло да наруши принципа за разделение на властите.

"По-скоро тук ще имаме проблем с Конституционния съд, който едва ли би приел подобно законодателно решение, доколкото ще имаме пряка намеса на една власт в друга", заяви той.

Найденов подчерта, че президентът не е част от съдебната власт и предоставянето на подобни правомощия би могло да предизвика сериозни правни спорове.

"Висш съдебен съвет, формиран по този начин, няма да има обществено доверие", категоричен беше той.

Бившият изпълняващ функциите главен прокурор подкрепи необходимостта от избор на нов състав на ВСС, като отправи остри критики към работата на досегашния.

"Не можем да не подкрепим избора на нов ВСС, тъй като старият доказа своята неспособност да работи. Освен това мандатът му изтече, а решенията му бяха крайно опорочени", коментира Найденов.

Според него новият съдебен съвет трябва да преодолее натрупаните проблеми и негативното наследство на предишния състав, независимо че ще бъде избран по досегашните правила.

"Трябва да се надяваме, че новият ВСС все пак ще бъде доминиран от нормални магистрати, които да преодолеят това наследство. Защото има какво да се преодолява", допълни той.

Найденов коментира и липсата на предложени прокурори в парламентарната квота за Прокурорската колегия. Според него това може да се разглежда като оценка за дейността на прокуратурата през последните десетилетия.

"Твърде много въпроси, твърде много провали, твърде много скандали", заяви той, като допусна, че именно натрупаните проблеми са довели до решението за тези позиции да бъдат предложени съдии.

По отношение на идеята необходимото мнозинство за избор на парламентарната квота във ВСС да бъде намалено от две трети на три пети, или от 160 на 144 депутатски гласа, Найденов посочи, че подобни механизми съществуват и в други държави.

Той обаче предупреди, че политическите договорки при разпределянето на местата в съдебния съвет не гарантират добри резултати.

"Когато започнат договорки и разпределения по квоти – три, пет, седем и така нататък, - това не води до нищо добро", подчерта Найденов.

Според него евентуалното намаляване на мнозинството може да постави управляващите в позиция да поемат пряка политическа отговорност за избора и работата на новия ВСС.

Бойко Найденов уточни, че обсъжданите конституционни промени все още са на етап идеи, които трябва да бъдат подробно мотивирани, оформени като конкретни предложения и подложени на обществено обсъждане.

Той изрази надежда, че бъдещият състав на Висшия съдебен съвет ще успее да възстанови доверието в институцията и да взема отговорни решения, независимо от политическите спорове около неговото формиране.