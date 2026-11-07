Заради подкрепата за Украйна: Италианският външен министър съобщи за кибератака

Италианският външен министър Антонио Таяни съобщи, че е станал жертва на кибератака, при която негови лични данни се разпространяват в даркнет. Според него атаката е свързана с подкрепата, която Италия оказва на Украйна, предават БТА и Франс прес.

Таяни разкри, че през последните дни киберпрестъпници публикуват лична информация за него в скритата част на интернет и се опитват да съберат допълнителни данни, които биха могли да застрашат сигурността му.

"От няколко дни киберпрестъпниците разпространяват личните ми данни в даркнет и се стремят да получат допълнителна информация за мен, като по този начин ме излагат на нова опасност", написа министърът в социалната мрежа X.

По думите му заплахите засягат не само него, но и най-близките му хора.

"Замесват и семейството ми и са готови да платят за повече подробности за мен и моите близки. Моята реакция е много проста: няма да се оставя да ме сплашат при никакви обстоятелства", заяви Таяни.

Според италианската медия Sky TG24 зад атаката се подозира хакерската групировка NoName057(16), която е свързвана с Русия. Към момента обаче няма публично представени окончателни доказателства за самоличността на извършителите.

Италианският външен министър смята, че причината да бъде избран за мишена е позицията на Рим по отношение на войната в Украйна.

Италия продължава да оказва политическа, хуманитарна и военна подкрепа на Киев, а Таяни е сред представителите на правителството, които публично защитават тази политика.

"Нашата позиция по отношение на Украйна е политическата причина, поради която съм на прицела им", посочи министърът.

Той подчерта, че подкрепата за Украйна е свързана със защитата на суверенитета, демокрацията и независимостта на държавата.

Кибератаката не е засегнала единствено Таяни. Според съобщената информация сред другите мишени са римският прокурор Франческо Ло Вой и ръководителят на италианската пощенска полиция Ивано Габриели.

През миналата година двамата са участвали в международна следствена група, занимавала се с разследване на дейността на руски хакери.

Таяни допуска, че атаките могат да бъдат реакция на действията на италианските институции за засилване на киберсигурността.

Министърът припомни, че от 1 януари 2026 г. в италианското Министерство на външните работи функционира специална дирекция по киберсигурност, чиято задача е да защитава страната от цифрови заплахи, включително такива, свързвани с враждебни държавни структури.

Въпреки отправените заплахи Таяни заяви, че няма намерение да променя политическата си позиция или да се поддава на натиск.

Към момента не е установено окончателно кой стои зад кибератаката, а предполагаемата връзка с Русия остава предмет на подозрения, съобщени от италианските медии.