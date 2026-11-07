Помощникът на Достанич: Тежи ни, че трудно отбелязваме гол

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков даде мнението си след нулевото равенство у дома срещу Черно море. Той сподели, че на футболистите тежи, че трудно отбелязват гол.

"Трябва да поздравим момчетата за страхотната игра в защита, с която виждате, че трудно ни отбелязват гол. Имахме достатъчно ситуации през първото полувреме. С развоя на мача този път, миналата седмица не успяхме да вкараме дузпата, днес единствената грешка в защита - червен картон. Трябваше да престроим цялата игра. Отново се справихме добре в защита. С оглед на мача, равният резултат е справедлив и за двата отбора", каза Петков.

"По една или друга причина тежи на отбора, че трудно отбелязваме гол. Припряни сме в доста ситуации, в които можем да отбележим. Това, че не отбелязваме може би влияе психически на момчетата. В тази пауза може би ще наблегнем на това да сме по-спокойни, имаме доста класа в нападение и по фланговете. Трябва да сме по-спокойни и да не прибързваме във фаза атака", добави той.

"Вече става едно и също. Най-вече за момчетата, на нас не ни влияе, виждате в поредица от мачове не губим, играем стабилно. По една или друга причина тези викове не влияят добре на момчетата. С една от най-добрите защити трябва да сме поне едно 3-4 места нагоре в класирането", завърши Петков.