Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Помощникът на Достанич: Тежи ни, че трудно отбелязваме гол

Помощникът на Достанич: Тежи ни, че трудно отбелязваме гол
Facebook/ Slavia Sofia

"Трябва да поздравим момчетата за страхотната игра в защита", каза Юлиян Петков

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков даде мнението си след нулевото равенство у дома срещу Черно море. Той сподели, че на футболистите тежи, че трудно отбелязват гол. 

"Трябва да поздравим момчетата за страхотната игра в защита, с която виждате, че трудно ни отбелязват гол. Имахме достатъчно ситуации през първото полувреме. С развоя на мача този път, миналата седмица не успяхме да вкараме дузпата, днес единствената грешка в защита - червен картон. Трябваше да престроим цялата игра. Отново се справихме добре в защита. С оглед на мача, равният резултат е справедлив и за двата отбора", каза Петков. 

"По една или друга причина тежи на отбора, че трудно отбелязваме гол. Припряни сме в доста ситуации, в които можем да отбележим. Това, че не отбелязваме може би влияе психически на момчетата. В тази пауза може би ще наблегнем на това да сме по-спокойни, имаме доста класа в нападение и по фланговете. Трябва да сме по-спокойни и да не прибързваме във фаза атака", добави той. 

"Вече става едно и също. Най-вече за момчетата, на нас не ни влияе, виждате в поредица от мачове не губим, играем стабилно. По една или друга причина тези викове не влияят добре на момчетата. С една от най-добрите защити трябва да сме поне едно 3-4 места нагоре в класирането", завърши Петков. 

Още по темата

Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Левски с най-голям скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-голям скок в ранглистата на УЕФА

Левски и ЦСКА с нови глоби от УЕФА

Левски и ЦСКА с нови глоби от УЕФА

Лийдс спря устрема на Тотнъм, Илия Груев с първи минути във Висшата лига за сезона

Лийдс спря устрема на Тотнъм, Илия Груев с първи минути във Висшата лига за сезона

Водещи

Байерн не се затрудни с неудобен съперник в Бундеслигата

Байерн не се затрудни с неудобен съперник в Бундеслигата

  • Току-що
Бойко Найденов предупреди: Служебен ВСС, назначен с участието на президента, няма да има доверие

Бойко Найденов предупреди: Служебен ВСС, назначен с участието на президента, няма да има доверие

  • Преди 5 минути
Помощникът на Достанич: Тежи ни, че трудно отбелязваме гол

Помощникът на Достанич: Тежи ни, че трудно отбелязваме гол

  • Преди 10 минути
Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

Илиан Илиев: Вратарят на Славия извади невероятни положения

  • Преди 20 минути
Кървава стрелба в центъра на Краков: Петима загинали и най-малко 10 ранени

Кървава стрелба в центъра на Краков: Петима загинали и най-малко 10 ранени

  • Преди 33 минути
Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

  • Преди 37 минути
България получи над 245 млн. евро за военната помощ за Украйна: Какво показват данните?

България получи над 245 млн. евро за военната помощ за Украйна: Какво показват данните?

  • Преди 51 минути
Заради подкрепата за Украйна: Италианският външен министър съобщи за кибератака

Заради подкрепата за Украйна: Италианският външен министър съобщи за кибератака

  • Преди 58 минути
Психолог анализира президентския вот: Защо онлайн подкрепата не се превърна в победа?

Психолог анализира президентския вот: Защо онлайн подкрепата не се превърна в победа?

  • Преди 1 час
Левски с най-голям скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-голям скок в ранглистата на УЕФА

  • Преди 1 час
Разбиха мащабна схема за над 203 млн. евро в Гърция: Най-малко 18 души са арестувани

Разбиха мащабна схема за над 203 млн. евро в Гърция: Най-малко 18 души са арестувани

  • Преди 1 час
Левски и ЦСКА с нови глоби от УЕФА

Левски и ЦСКА с нови глоби от УЕФА

  • Преди 2 часа
След трагедията със 74 жертви: Европейската прокуратура разследва евросредства за жп линия

След трагедията със 74 жертви: Европейската прокуратура разследва евросредства за жп линия

  • Преди 2 часа
Лийдс спря устрема на Тотнъм, Илия Груев с първи минути във Висшата лига за сезона

Лийдс спря устрема на Тотнъм, Илия Груев с първи минути във Висшата лига за сезона

  • Преди 2 часа
Синдикат в МВР: Несправедливо е да ни лишат от предвиденото увеличение на заплатите

Синдикат в МВР: Несправедливо е да ни лишат от предвиденото увеличение на заплатите

  • Преди 2 часа