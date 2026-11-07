Ердоган към Тръмп: Напрежението между САЩ и Иран трябва да се реши с дипломация

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е заявил в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, че Анкара ще продължи усилията си за постигане на мир. Той е подчертал, че напрежението между Иран и САЩ трябва да бъде разрешено чрез дипломатически средства, съобщиха от канцеларията на Ердоган, цитирана от Ройтерс.

Според официалното съобщение Ердоган е заявил още, че Турция ще продължи да допринася за международните усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Турският президент е подчертал необходимостта от засилване на контактите както с Киев, така и с Москва, се посочва в съобщението на турското президентство.