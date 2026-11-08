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Гасперини: Рома може да мечтае за скудетото

Гасперини: Рома може да мечтае за скудетото
БТА

„Вълците" нямат загуба в Серия А от седем месеца

Джан Пиеро Гасперини вярва в шансовете на Рома да прекъсне дълогото чакане без титла на Италия. „Вълците" не са ставали шампион от сезон 2000/01, въпреки че след това цели девет пъти завършвата на второ място и три пъти на трето, включително през миналия сезон. Сега обаче римляните започнаха много силно кампанията и са с актив от 27 точки след 11 мача. Тимът на Гасперини е без загуба в Серия А от началото на сезона, а последната такава датира от април или преди седем месеца.

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Късно снощи Рома разби Сасуоло с 3:0 и временно се изкачи на второто място в класирането - с една точка зад Лацио и с две пред Интер, но и двата отбора имат мач по-малко. Най-силното оръжие на Рома е атаката, която е най-добрата в лигата до момента с 31 гола.

„Мечтите са безплатни", заяви Гасперини относно шансовете на отбора да спечели скудетото. „Не бива да се натоварваме с определени очаквания, но е факт, че играем силно и още не сме достигнали маскималния си потенциал. Интер е фаворит, но едно подхлъзване ще даде шансове на още няколко отбора", сигурен е архитектът на силния отбор на Аталанта опреди няколко сезона.

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