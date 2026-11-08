Контролът или пресата - кой ще доминира във Вечното дерби?

Левски се изправя срещу ЦСКА в пряк сблъсък за върха в Първа лига. "Сини" и "червени" кръстоват шпаги днес от 17:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в сблъсък, който би дал сериозно психологическо предимство на един от двата отбора в битката за титлата през този сезон.

Срещата е още по-интригуваща, защото за първи път от няколко години насам и Левски, и ЦСКА са сериозни кандидати за първото място в края на кампанията и на хартия имат повече аргументи от доскорошния хегемон Лудогорец да станат шампиони.

Неделният сблъсък в центъра на София е исторически от гледна точка на треньорското противопоставяне. За първи път в дербито един срещу друг се изправят испански и германски специалисти. До момента двете европейски суперсили никога не са се противопоставяли в директен мач между "сини" и "червени".

В момента треньорите от Испания и Германия са сред най-търсените в топ първенствата и диктуват последните тенденции в играта.

От една страна е идеята за контрол на топката - стил, който Хулио Веласкес налага в Левски вече близо две години и донесе титлата на "сините" през миналия сезон. От друга страна е философията на Ралф Рангник за преса, контрапреса и агресия в играта, която Маркус Гиздол се опита да прилага в ЦСКА.

Бившият футболист на двата отбора Викторио Павлов взе отношение по темата в интервю за ТАРАЛЕЖ. "Стилът на ЦСКА все още не е германски. Да, има дисциплина, но аз знам какво е срещу теб да излезе германски отбор и да те прескочи. Не мога да кажа, че ЦСКА може да прескочи Левски. Ако Левски играе това, което иска Веласкес, много трудно може да му се противопоставиш. Гиздол вкара дисциплина и агресия в ЦСКА, но дотам. Явно ги няма точните футболисти, на които да може да разчита за този германски стил. Веласкес вече втора година води отбора, избистри състава и разчита на тези, които му вършат работа".

И двамата треньори имат сериозни казуси за решаване преди днешния мач. Хулио Веласкес няма да може да разчита на двама от най-важните си футболисти - Акрам Бурас и Сержиньо. Испанецът често прибягва до изненади в своя стартов състав за мачовете и със сигурност и днес е подготвил такава за своя колега Маркус Гиздол. Германецът може да бъде лишен от голмайстора на "червените" Жоел Цварц. Нидерландецът тъкмо се възстанови от контузия, но получи удар в глезена по време на мача с Панатинайкос в четвъртък.

Битката между Левски и ЦСКА няма да бъде само за върха в Първа лига, а и между две различни философии, доминиращи в световния футбол. Коя от тях обаче ще триумфира в този исторически епизод от Вечното дерби?