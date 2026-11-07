Най-важното от спорта на 07.11.2026

Локомотив Пловдив записа първа победа като гост през сезона

Локомотив Пловдив записа първа победа като гост от началото на сезона. „Смъровете" си тръгнаха с трите точки от Враца, където надиграха местния Ботев с 2:1. Успехът е първи за „черно-белите" в първенството от два месеца и дойде в мач №500 на Душан Косич като треньор.

Първият гол падна в 37-ата минута, когато Крист Лонгвил заби топката във вратата на Ботев Враца от около 15 метра. Второто полувреме започна с още едно попадение за Локомотив. 18-годишният Димитър Мрънков попадна в прегръдките на своите съотборници, след като наказа грешка в защитата на домакините. Ботев Враца имаше сили само за почетен гол на Мартин Смоленски в 48-ата минута.

Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Славия и Черно море завършиха наравно 0:0 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. "Белите" играха над половин час с човек по-малко, след като Дейвид Малебана беше изгонен на "Александър Шаламанов", но успяха да измъкнат точка от "моряците".

Варненци имаха по-добрите възможности за гол, но Иван Андонов още веднъж демонстрира, че се намира в отлична форма и не допусна гол.

След този мач Славия заема седмо място във временното класиране с 14 точки, докато Черно море е с една по-малко на девета позиция.

Чочев спаси Лудогорец от загуба срещу 10 от ЦСКА 1948 в голяма драма

Лудогорец и ЦСКА 1948 завършиха наравно 2:2 в интригуващ мач от 13-ия кръг на Първа лига. Головете в Разград паднаха през второто полувреме. В 51-ата минута Петър Станич изравни, а 20 по-късно "червените" останаха с човек по-малко, след като Емерсон Барбоса беше изгонен с втори жълт картон. Въпреки това гостите осъществиха пълен обрат, след като Атанас Илиев изравни в 79-ата минута, а Георги Русев се разписа две след това за 1:2. Ивайло Чочев спаси "орлите" от загуба в последните секунди на двубоя.

Лудогорец остава на трето място след този мач с 30 точки. ЦСКА 1948 е четвърти с една по-малко.

Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

Левски е една стъпка по-близо до започване на строителните дейности по нов стадион. Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) е постановила, че за реконструкцията на „Георги Аспарухов“ няма да бъде необходима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Решението е от 4 ноември 2026 г. и е публикувано на следващия ден, пишат колегите от stolica.bg.

Изводът е, че няма вероятност реализацията на проекта да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони. Инвестиционното предложение обхваща реконструкцията на стадиона, закритите спортни съоръжения, паркингите и озеленяването в прилежащите терени.

Левски с най-голям скок в ранглистата на УЕФА

Левски е отборът с най-голям скок в ранглистата на УЕФА след последния кръг на евротурнирите. Това показват данните, публикувани от платформата Football Meets Data.

"Сините" с придвиждат с цели 20 позиции и вече заемат 151-о място. Шампионите добавят 2.000 точки към клубния си коефициент след победата над Ягелония и общият вече е 12.000.